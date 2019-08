Nenávisť vždy plodila zlo a utrpenie, rómsky holokaust nemôže podľa Čaputovej zostať zabudnutý

Rómsky holokaust nemôže podľa prezidentky Zuzany Čaputovej zostať zabudnutý. Ako v piatok uviedla na svojom facebookovom profile, nenávisť v histórii ľudstva vždy plodila zlo a ľudské utrpenie.

Akútna potreba pre budúcnosť

„Tragické skúsenosti so šírením strachu a nenávisti, žiaľ, máme aj my na Slovensku. Poznať minulosť je akútnou potrebou pre prítomnosť a budúcnosť. Obzvlášť, keď sa nenávisť a podnecovanie strachu opäť stávajú politickým nástrojom tejto doby. Nenávisť môže mať rôzne podoby, no jej obete sú stále konkrétne. Na Slovensku ich boli tisíce,“ priblížila Čaputová.

Ako ďalej píše, obeťami nenávisti sa počas druhej svetovej vojny stalo množstvo ľudí či už na základe ich etnicity, národnosti, politickej príslušnosti, sociálneho statusu, zdravotného znevýhodnenia alebo sexuálnej orientácie.

Deň spomienky na holokaust Rómov

„Snahu bagatelizovať nenávisť a ľudskú dôstojnosť konkrétnych skupín ľudí zažívame aj dnes. Len citlivosťou voči týmto javom a úprimnou snahou rozširovať priestor pre dobro dokážeme brániť tomu, aby sa smutná história opakovala voči ktorejkoľvek skupine ľudí v budúcnosti. Dnes pritom ani nemusíme tušiť, kto bude jej ďalším cieľom. Nenávisť môžeme poraziť iba tým, že rozšírime priestor pre lásku a úctu k sebe navzájom,“ dodala prezidentka.

Druhý august je Medzinárodným dňom spomienky na holokaust Rómov. V noci z 2. na 3. augusta 1944 zlikvidovali „cigánsky tábor“ v Auschwitzi-Birkenau pri Osvienčime. Za jednu noc tak skončilo v plynových komorách 2 897 obetí. Pri oslobodení koncentračného tábora nenašli ani jedného Róma.