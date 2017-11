Nenechať ruský tím strieľať z diaľky, želá si tréner Košíc pred zápasom s Krasnojarskom

KOŠICE 21. novembra (WebNoviny.sk) – V kompletnom zložení aj s uzdravenou kapitánkou Zuzanou Žirkovou nastúpia hráčky Good Angels Košice na stredajší zápas B-skupiny Európskeho pohára FIBA proti súperkám z ruského Krasnojarska.

Slovenské šampiónky jednoznačne pôjdu za víťazstvom, ktoré im takmer určite už zabezpečí postup zo skupiny do vyraďovacej časti. Pod súperovými košmi pred vyše mesiacom Košičanky jasne dominovali 81:65.

„Zápas nebude jednoduchý. Budem vyžadovať maximálnu koncentráciu od začiatku. To, že sme vyhrali u nich o 16 bodov, ešte nič neznamená. Víťazstvo vonku treba potvrdiť aj doma. Ak sa nám to podarí, na 99% si už zabezpečíme účasť v play-off, čiže postup zo skupiny. Štyri víťazstvá by na to mali stačiť,“ uviedol Peter Jankovič pre agentúru SITA.

Triumf venovali kapitánke Žirkovej

Košické hráčky urobili dôležitý krok k postupu zo skupiny už 1. novembra, keď na domácej palubovke zdolali basketbalistky Mersinu 89:87 po dvojnásobnom predĺžení. Vtedy svoj triumf venovali kapitánke Zuzane Žirkovej, ktorá s chorobou ležala aj v nemocnici. Žirková sa za tri týždne počas reprezentačnej prestávky dala dokopy.

Uplynulú nedeľu sa už v košickom drese predstavila v extraligovom súboji v Nitre a 8 bodmi pomohla k víťazstvu 89:47. „Zuzka začala už minulý pondelok trénovať, hrala v Nitre a v stredu by mala byť stopercentne pripravená,“ podotkol Jankovič.

Košičanky idú do súboja s Krasnojarskom s bilanciou 3 víťazstvá – 1 prehra, ich ruský súper má zápasové skóre 2-2. Na otázku, v čom môžu byť hráčky Krasnojarska nebezpečné, tréner Good Angels Košice odpovedal:

„Každá ich hráčka dokáže byť úspešná za 3 body a silné sú aj na útočnom doskoku. Podkošovú hru nemajú až takú silnú, ale ani tam to netreba podceniť. Celkovo im nesmieme dovoliť ľahké strely z väčších vzdialeností a musíme zabezpečiť obranný doskok,“ skonštatoval Jankovič.

Liptáčky sa pokúsia o výhru v Turecku

Okrem súboja Good Angels Košice – Jenisej Krasnojarsk v stredu v B-skupine EP FIBA odohrajú aj zápas Mersin Büyüksehir Belediyesia – MBK Ružomberok. Liptáčky sa na horúcej tureckej pôde pokúsia o prvé víťazstvo. Zatiaľ majú zverenky trénera Juraja Suju zápasovú bilanciu 0-4.

Postup z desiatich skupín (A-J) do vyraďovacej časti EP FIBA žien si zabezpečí 24 tímov. Z každej skupiny pôjdu ďalej dvaja najlepší plus z oboch konferencií po dve najúspešnejšie družstvá umiestnené na tretích miestach. Všetkých 24 postupujúcich sa potom zoradí v renkingu podľa výsledkov v skupinách od prvého po 24. miesto.

Najlepšia osmička postúpi priamo do osemfinále medzi 16 najlepších, zostávajúca šestnástka si to rozdá v 1. kole play-off vo dvoch zápasoch systémom doma-vonku, pričom dvojice sa určia podľa aktuálneho nasadenia (9-24, 10-23, 11-22, 12-21….).

Európsky pohár FIBA 2017/2018 – B-skupina

stredajší program:

Good Angels Košice – Jenisej Krasnojarsk (18.00 h),

Mersin Büyüksehir Belediyesia – MBK Ružomberok (16.30 h)

Tabuľka Európskeho pohára FIBA:

1. Mersin Büyüksehir Belediyesia 4 3 1 318:280 7

2. Good Angels Košice 4 3 1 303:276 7

3. Jenisej Krasnojarsk 4 2 2 269:266 6

4. MBK Ružomberok 4 0 4 223:291 4

Zostávajúci program B-skupiny:

MBK Ružomberok – Good Angels Košice (29.11. o 17.00 h), Jenisej Krasnojarsk – Mersin Büyüksehir Belediyesia (30. 11. o 13.30 h)