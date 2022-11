STRANGE WORLD

Premiéra: 24. 11. 2022

DISNEY, USA 2022

Réžia: Don Hall

Scenár: Qui Nguyen

Hudba: Henry Jackman

Hrajú v slovenskom znení: Daniel Fischer, Martin Klinčúch, Vladimír Jedľovský, Lucia Hurajová, Kristína Turjanová, Boris Al-Khalagi, Michaela Medvecová, Peter Kolárik, Petra Lángová, Rastislav Sokol, Tomáš Majláth, Lenka Libjaková, Marek Suchitra, Dušan Szabó, Filip Šebesta, Victor Ibara

Foto: CinemArt

Úchvatné prostredie filmov od štúdia Walt Disney Animation dokáže byť fantastické a dych vyrážajúce, pozývajúce nás na miesta, ktoré sme videli len vo svojej fantázii – od Zootopie po San Fransokyo od Arendelu po 8-bitovú arkádu, od Kumandra po Coronu. Žiadny svet však ešte nebol taký úžasne zvláštny ako najnovšie dobrodružstvo z dielne Walt Disney Animation ako Neobyčajný svet.

Vydajte sa na cestu hlboko do „Neobyčajného sveta“, ktorý sa odohráva v obrovskom, skrytom, podzemnom svete, kde na vás čakajú bizarné stvorenia, hroziace nebezpečenstvá a úžasné dobrodružstvá. Cesta nás zavedie do sveta, o ktorom nikto netušil, že existuje, kde sa stretneme s množstvom neznámych tvorov – niektorých zvláštnych, niektorých podivuhodných a niektorých vyslovene nebezpečných. Najväčší objav, ktorý na hlavných hrdinov-rodinu Cladeov čaká, je však kľúčom k ich vzájomnému vzťahu a k tomu, čo ich čaká v budúcnosti.

Foto: CinemArt

Originálne akčné dobrodružstvo „Neobyčajný svet“ od Walt Disney Animation Studios predstavuje legendárnu rodinu prieskumníkov, Cladovcov, ktorí sa pokúšajú prekonať nezmapovanú, zradnú krajinu spolu s pestrou posádkou, v ktorej nechýba trojnohý pes a množstvo dravých tvorov. „Tento veľmi zvláštny svet je vlastne alegóriou na planétu Zem,” hovorí režisér Don Hall. „Všetko sa začalo tým, že som premýšľal o svojich synoch a o svete, ktorý zdedia. Ako sa líši od toho, čo som zdedil po svojom otcovi?“ Hall sa oprel do myšlienky otcov a synov – ako nie vždy vidia svet rovnako. „S mojím otcom máme skvelý vzťah,“ hovorí, ”On je farmár a ja som mu ako malý vždy pomáhal. Ale keď som mal 14 rokov, všetko sa zmenilo. Zrazu som napríklad sadil a uvedomil som si, že to už jednoducho nechcem robiť. Nebol som to ja. Pri mojom otcovi s tým nevznikol problém, ale často na tento okamih myslím a napadlo mi, že by bolo zaujímavé preskúmať vzťahy medzi otcom a synom a to, aké očakávania kladieme na svoje deti – či už úmyselne, alebo neúmyselne.

