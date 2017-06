Neonacistu na úteku vydajú do vlasti, mal si odpykať trest vo väzení

BUDAPEŠŤ 6. júna (WebNoviny.sk) – Maďarská justícia nariadila vydanie nemeckého neonacistu na úteku Horsta Mahlera (81), ktorého v máji zadržali v západomaďarskom meste Šopron tamojší policajti, do vlasti, a to v čo možno najkratšom čase. Zadržaný proti vydaniu nenamietal.

Horst Mahler stál v Nemecku pri zrode ultraľavicovej teroristickej organizácie Frakcia Červenej armády (RAF), neskôr však zásadne zmenil svoje ideové priority a stal sa pravicovým extrémistom. V liste adresovanom maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi požiadal o udelenie azylu pre politické prenasledovanie. Ako však uviedli maďarské justičné zdroje, tamojší úrad pre prisťahovalectvo nevie o žiadnej Mahlerovej žiadosti o azyl.

Mahler si odpykával desaťročný trest väzenia udelený v roku 2009 za popieranie holokaustu a podnecovanie k antisemitizmu, keď nemecký súd v lete 2015 rozhodol, že pre vážne ochorenie ho môžu prepustiť na slobodu.

Koncom minulého roka však súd nariadil, že Mahler je povinný pokračovať vo výkone trestu, čo odsúdený odmietol a začal sa ukrývať. Po tom, ako sa v apríli nevrátil do väzenia, na neho vydali európsky zatykač.

Súd v Budapešti podľa utorňajšej informácie rozhodol, že Mahler môže zostať vo vydávacej väzbe do odovzdania nemeckým úradom, avšak maximálne desať dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, teda do 16. júna. Ak by si nemecké úrady dovtedy hľadaného neprevzali, budú ho musieť v Maďarsku prepustiť na slobodu.

Mahler využil podľa informácií zo súdu princíp právnej ochrany medzinárodného práva, ktorý mu garantuje, že popri trestnej činnosti uvedenej v zatykači vydanom na jeho osobu ho nebude možné v Nemecku stíhať za iné trestné činy.