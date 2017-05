Tretí inkasovaný gól bol výsmech, myslí si brankár Hudáček

KOLÍN NAD RÝNOM 10. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia bola po druhej tretine utorkového duelu na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku proti Dánom zrelá na uterák. Smerom dopredu toho Slováci veľa nevymysleli, ak sa aj dostali do šance, nepotykali si s koncovkou. Na ich konto pribúdali fauly, strácali veľa pukov a súper ich zaváhania nekompromisne trestal.

“Všetci vieme, že tu nemáme najkvalitnejšie mužstvo. Toto sú však majstrovstvá sveta a my nemôžeme hrať tak, ako sme hrali v prvých dvoch tretinách. Tretí inkasovaný gól bol výsmech. Desať sekúnd pred koncom tretiny urobíme brutálnu chybu,” zhodnotil brankár Július Hudáček väčšiu časť spomenutého duelu s dôrazom na prečíslenie súpera a gól iba tri sekundy pred druhou sirénou.

Pred treťou tretinou zaostával slovenský výber 0:3 a zdalo sa, že v konečnom účtovaní nepochodí omnoho lepšie ako pred siedmimi rokmi rovnako v kolínskej Lanxess Arene ešte pod taktovkou Glena Hanlona. Slováci vtedy prehrali 0:6, všetky góly inkasovali do štrnástej minúty. Počas druhej pauzy v kabíne nebolo ticho, potrebný bol príhovor. “Začal som to ja, pretože takto sa hrať nedá. Tím musí zdobiť bojovnosť a nasadenie,” pokračoval skúsený gólman, ktorý je už na svojom šiestom svetovom šampionáte.



V tretej tretine to zrazu išlo

“V tretej tretine to zrazu išlo. Škoda, že sme to nedotiahli do úplného obratu. Takto však musíme začať aj proti Nemcom, pretože ak sa poserieme, tak bude po prvej tretine 0:5 a to je náš koniec,” nekládol si servítku pred ústa vicemajster sveta z Helsínk 2012. “Musíme mať krvavé oči celý zápas. Ešte šťastie, že sme to proti Dánom dohrali takto. Pred stredajším stretnutím s Nemeckom však asi budem mať nejaký príhovor,” doplnil.

Slováci si zmerali sily s Nemcami na predchádzajúcom šampionáte, obe mužstvá si dajú repete presne na deň po roku. Tím SR v Petrohrade viedol 1:0, no podľahol 1:5. “Už niekoľko rokov majú vynikajúce mužstvo. Teraz budú mať za sebou takmer dvadsaťtisíc divákov. Bude to poriadna fuška, ale my musíme bojovať a hádzať sa do striel tak, ako to robili Lotyši aj Dáni v dueloch proti nám. Tak, ako sme to robili my v tretej tretine a v predĺžení proti Dánom,” myslí si J. Hudáček.

Na svojom konte majú len tri body

Po troch dueloch na MS 2017 má slovenská reprezentácia na svojom konte chudobné tri body. „Nechcem kalkulovať, ale vieme, v akej situácii sme sa ocitli. Základným cieľom je záchrana. Musíme sa na to pozerať reálne, štvrťfinále nám uteká. Podstatné je, aby sme neboli odkázaní na niekoho iného a tú záchranu si uhrali sami,” pozerá sa na situáciu reálne spišskonovoveský rodák.

Jedna vec je triezvy pohľad na vec, druhá odhodlanie zabojovať. “Všetci chceme ísť do štvrťfinále a s hrou z tretej tretiny môžeme zdolať všetkých. Ale ak budeme predvádzať to, čo sme ukázali v prvých dvoch tretinách proti Dánom, tak môžeme s každým prehrať. Možno sa stane zázrak na ľade a postúpime do štvrťfinále. Musíme sa na to však pozerať reálne, k záchrane potrebujeme ešte aspoň bodík alebo dva,” dodal Július Hudáček.