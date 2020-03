Nepočujúcim chýbajú informácie o koronavíruse, vyhlásenia sa neprekladajú do posunkovej reči

Tisíckam nepočujúcich na Slovensku chýbajú podľa predsedu Slovenského zväzu nepočujúcich Jaroslava Cehlárika dostatočné informácie o koronavíruse. Nepočujúci majú problém dostať sa k ním, pretože mnohé zásadné vyhlásenia a informácie nie sú do posunkového jazyka tlmočené

„Problém nastáva pri vyhláseniach politikov, hygienikov a iných, ktorí informujú o vývoji, opatreniach, upozorneniach,“ pripomína Cehlárik. Dodáva, že pri televíznych prenosoch z tlačových konferencií chýba tlmočenie do slovenského posunkového jazyka.

Nepočujúci tak nedostávajú rovnaké množstvo informácií ako ľudia bez sluchového hendikepu, aj keď majú na ne podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutým právo.

Mnohí nepočujúci majú podľa Cehlárika problém s čítaním a porozumením textu, a preto je pre nich vhodnejší preklad do posunkového jazyka. „Náš štát by mal myslieť aj na takéto zraniteľné skupiny a snažiť sa aj legislatívnou cestou zabezpečiť také opatrenia, aby mali všetky osoby plnohodnotný prístup k informáciám aj pri rôznych krízových situáciách, ako je aktuálne s koronavírusom. Je potrebné doriešiť, aby boli inštitúcie na to pripravené,“ podotkol Cehlárik.

Na výhrady Slovenského zväzu nepočujúcich už zareagovalo Ministerstvo vnútra SR, Cehlárik sa má vo štvrtok stretnúť s riaditeľom odboru operačného riadenia sekcie krízového riadenia Miroslavom Jancekom.

Nepočujúci v prípade záujmu dokážu zabezpečiť médiám, inštitúciám, ale aj politikom tlmočníkov slovenského posunkového jazyka, treba ich kontaktovať cez email deaf.vybor@gmail.com