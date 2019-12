Neprestaň snívať a stále sa zlepšuj, ponúkol Messi recept na úspech od svojej manželky

FC Barcelona rovná sa Lionel Messi a Lionel Messi rovná sa zbieranie tímových aj individuálnych triumfov. Dosiaľ najčerstvejší je aj jeden z najprestížnejších. Tridsaťdvaročného Argentínčana v pondelok večer v Paríži po šiesty raz ocenili Zlatou loptou pre najlepšieho futbalistu planéty.

Bilančnú anketu, ktorú organizuje francúzsky odborný časopis France Football a jej korene siahajú až do roku 1956, ovládlo v minulosti mnoho skvelých futbalistov. Ani jeden sa však netešil toľkokrát ako práve Lionel Messi. Juhoamerický futbalový fenomén nadviazal na víťazstvá z rokov 2009-2012 a 2015 a o jeden triumf preskočil svojho najväčšieho rivala Portugalčana Cristiana Ronalda.

„Ďakujem novinárom, ktorí rozhodli o mojom víťazstve. Poďakovanie patrí aj mojim spoluhráčom, s ktorými zažívam víťazstvá, ale aj prehry. Pamätám si, ako som v Paríži pred desiatimi rokmi preberal po prvý raz Zlatú loptu. Pricestoval som tam spolu s mojimi bratmi. Teraz tu stojím a mám pred sebou šiestu trofej, je to absolútne mimo môjho chápania,“ uviedol Lionel Messi v ďakovnej reči.

Býval často chorý a zranený

Keď Messi po prvý raz v roku 2000 nazrel do mládežníckej akadémie FC Barcelona, mal iba 13 rokov. Nevysoký chlapec býval často chorý a zranený, ale jeho futbalová kvalita bola už v mladom veku ľahko rozpoznateľná. Debut v prvom tíme FC Barcelona absolvoval ako 17-ročný v októbri 2004.

Do troch rokov sa stal pevnou súčasťou katalánskeho veľkoklubu a neskôr aj jeho dlhodobým lídrom. V drese FCB získal desať majstrovských titulov v La Lige, osemkrát sa stal víťazom Španielskeho superpohára a šesť triumfov pridal v Španielskom kráľovskom pohári /Copa de Rey/.

Už ako malý chlapec miloval futbal

Na medzinárodnej úrovni sa Messi podieľal na štyroch celkových víťazstvách v Lige majstrov, troch víťazstvách v Superpohári UEFA a tiež troch prvenstvách na svetovom šampionáte klubov. V reprezentačnom drese vybojoval s Argentínou olympijský titul v Pekingu 2008 a v roku 2014 sa v Brazílii stal vicemajstrom sveta.

„Už ako malý chlapec som miloval futbal a sníval svoj veľký sen. A nikdy som neprestal snívať! Dúfam, že mám pred sebou ešte veľa radosti z futbalu, hoci sa tak trochu obávam pribúdajúceho veku. Všetko sa deje veľmi rýchlo a ja viem, že čas rozlúčky sa blíži. Momentálne som však šťastný človek, keďže si stále môžem užívať futbal aj svoju rodinu,“ skonštatoval Lionel Messi.

Nezabudol osobitne sa poďakovať manželke a trom deťom. „Moja žena mi vždy vravievala, aby som neprestal snívať, ale zároveň tvrdo pracoval na zlepšovaní sa a tiež na tom, aby som mal z futbalu radosť. To sa stále deje, cítim sa byť požehnaný a šťastný.“

Virtuóz s loptou aj ostrostrelec

Messi je futbalový virtuóz s loptou, ale aj superstrelec. Do dnešného dňa (utorok, 3. december 2019) odohral za FC Barcelona 701 zápasov a strelil v nich 614 gólov.

V uplynulej sezóne 2018/2019 dosiahol 41 presných zásahov v klubovom drese a ďalších 13 pridal v národnom tíme Argentíny. Iba deň pred slávnosťou sa jediným gólom v zápase postaral o triumf FC Barcelona na trávniku Atlética Madrid v súboji najvyššej španielskej súťaže. Niet pochýb o tom, že ocenenie je správnych rukách.

„Ďalší historický rekord a opäť zásluhou Messiho. Tento Argentínčan zostáva kráľom tohto športu. Koruna je jeho a právom. Neexistuje hráč, ktorý by mal taký talent a tak vysoko ho vedel rozvinúť. Messi robí s ľahkosťou to, o čom iní ani len nesnívajú. Nachádza priestor pre hru na miestach, kde to iní nevidia. A každý deň dokáže niečím prekvapiť. Môže niekto povedať, že Zlatá lopta je u nesprávneho adresáta? Asi ťažko,“ napísal športový denník Marca o Messim.

„Tento futbalista je už teraz legenda, ale viete, čo je na jeho šiestej Zlatej lopte najkrajšie? Že mu to vôbec nestúpne do hlavy a v najbližšom zápase nás bude zasa zabávať tak ako to vie len on,“ dodal redaktor Marcy.