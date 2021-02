Neprišli sme do vlády hrabať sa za peniazmi, tvrdí Sulík a zmenu plánu obnovy považuje za hlúposť

Rozdeľovať peniaze z plánu obnovy podľa výsledkov strán v parlamentných voľbách považuje minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) za „evidentnú hlúposť“. Takýto spôsob má údajne presadzovať hnutie OĽaNO.

„My to namietame, my s tým nesúhlasíme, považujeme to za hlúposť. Nepoložím sa ale kvôli tomu na koľajnice,“ povedal Sulík. Podľa neho sa liberáli neprišli do vlády hrabať za peniazmi, ale meniť pravidlá. „Našou najvyššou prioritou je meniť pravidlá,“ skonštatoval.