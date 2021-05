Neriadená čínska raketa už dopadla na Zem, trosky spadli do oceánu neďaleko Maledív

Trosky horného stupňa čínskej rakety Dlhý pochod-5b podľa Pekingu spadli do Indického oceánu západne od Maledív. Čínske štátne médiá uviedli, že časti rakety do atmosféry vstúpili v nedeľu o 10:24 pekinského času (4:24 SELČ) a väčšina v atmosfére zhorela. Informoval o tom portál bbc.com.

Nebolo isté, kam trosky spadnú

Hlavný segment rakety Peking použil na vynesenie prvého modulu čínskej vesmírnej stanice na obežnú dráhu.

Veliteľstvo vesmírnych síl USA vo vyhlásení uviedlo, že môže „potvrdiť, že raketa Dlhý pochod-5b vstúpila do atmosféry nad Arabským polostrovom“. Nebolo „známe, či trosky spadli na pevninu alebo do mora,“ uviedlo velenie.

USA obvinila Čínu z nedbanlivosti

Pred poklesom rakety do atmosféry existovali obavy, že trosky by mohli spadnúť do obývanej oblasti. Americký minister obrany Lloyd Austin povedal, že Čína sa dopustila nedbanlivosti.

Osemnásťtonový stupeň čínskej rakety je za posledné desaťročie jedným z najväčších objektov, ktorý neriadene zostúpil do atmosféry. Čínske médiá však označili postoj Západu za zveličovanie a predpovedali, že trosky spadnú do medzinárodných vôd.