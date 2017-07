Nesrovnal by mal zanechať populizmus a pracovať v záujme Bratislavčanov, tvrdí Clarify

BRATISLAVA 9. júla (WebNoviny.sk) – V hlavnom meste sa neriešia problémy a patové situácie, lebo magistrát na čele s primátorom Ivom Nesrovnalom ovládol číry populizmus. Uvádza sa to v stanovisku Aliancie za čistú hru – Clarify v súvislosti so spormi o zákaz hazardu v Brtatislave.

„Závažné problémy s rozvojom jednotlivých mestských častí, výstavbou nájomných bytov, opravou ciest, osvetlením verejných priestorov, parkovaním či podľa bratislavskej krajskej prokuratúry nezákonný zákaz herní a kasín je len krátky zoznam tém, na ktorých priživujú podaktorí regionálni politici vrátane Iva Nesrovnala. Aj preto vyjadruje občianske združenie počudovanie nad tým, že bratislavský primátor obvinil takmer všetkých politikov okolo seba, len na seba akosi zabudol,” uvádza sa vo vyhlásení.

Mestu hrozia súdy aj zo strany štátu

Primátor podľa Clarify v prípade celoplošného zákazu hazardu nekoná nielenže racionálne, ale ani v zhode s platnou legislatívou. „Konkrétne sa jedná o zákon o hazardných hrách, ktorý Nesrovnal a partia poslancov, ktorí sa angažovali v ťažení proti herniam, vykladajú po svojom tak, aby mohli pokračovať v populistickom boji s hazardom. To napriek tomu, že mestu hrozia súdy nielen zo strany prevádzkovateľov hazardných hier, ale dokonca aj zo strany štátu. A to nehovoríme o problémoch, ktoré zákaz vyvolá, pričom hlavný cieľ ľudí, ktorí chceli radikálne obmedziť počet herní, aby ochránili patologických hráčov, deti aj mládež, sa vôbec nedosiahne,” konštatuje Clarify.

Vďaka zákazu sa podľa aliancie hráči presunú na internet a do nelegálnych herní v rukách podsvetia, ktorých vznik je len otázkou času,

Vyzývajú poslancov, aby konali zodpovedne

Občianske združenie vyzýva tak primátora, ako aj ostatných poslancov, aby konali zodpovedne, aspoň na chvíľu zabudli na to, že sa blížia voľby do vyšších územných celkov i do samospráv a začali racionálne pristupovať k riešeniu problémov, ktoré deň čo deň trápia obyvateľov Bratislavy.

„Všetci, a to aj Nesrovnal, by mali zanechať cestu populizmu a zbierania politických bodov, a mali by pragmaticky, rozumne a hlavne, zodpovedne a v záujme všetkých, zdôrazňujeme – všetkých obyvateľov Bratislavy pracovať,” uzatvára vyhlásenie.

Poslanci nevyhovejú protestu prokurátora

Hlavné mesto SR Bratislava nevyhovie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o zákaze herní v meste. Rozhodli o tom koncom júna bratislavskí mestskí poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva.

Konštatovanie Krajskej prokuratúry v Bratislave bolo, že opäť predkladať návrh VZN o zákaze hazardu v meste a opätovne hlasovať o totožnom návrhu na základe tej istej petície je nezákonné.

Poslanci tiež chcú, aby ich primátor informoval o prípadnom podaní žaloby prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze umiestnenia herní v Bratislave.

Prvý pokus zakázať herne nevyšiel

Bratislavskí poslanci v tomto roku schválili plošný zákaz hazardu na základe petície, v ktorej tento krok požadovalo 136-tisíc ľudí, platných podpisov bolo vyše 98-tisíc. Prvý pokus plošne zakázať herne a kasína na februárovom zasadnutí zastupiteľstva neprešiel.

Viacerí poslanci vtedy obvinili primátora, že zmaril rozumnú reguláciu hazardu, keďže podľa nich väčšina ľudí nie je za prohibíciu. Niektorí poslanci navrhli ponechať herne a kasína v hoteloch a nákupných centrách. Neskôr magistrát na čele s primátorom Ivom Nesrovnalom opätovne predložil návrh VZN a zákaz hazardu na druhý pokus prešiel.