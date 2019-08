Nestarnúca klasika v podobe zlatého darčeka? Zlatý náramok

Darčeky zo zlata sa často označujú prívlastkom nestarnúca klasika. Prečo je toto pomenovanie úplne zaslúžené aj v dobe, kedy sa na výrobu šperkov používa i množstvo iných materiálov?

Šperk z bieleho zlata alebo žltého zlata?

Zlato, to nie je len krásny darček, ale aj investícia, ktorá sa dedí. Kvalitné zlaté šperky vydržia celé generácie a svoje o tom vedia aj lovci pokladov z stroskotaných lodí ležiacich stáročia na morskom dne. V porovnaní s minulosťou, rozdiely v zlatých šperkoch predsa len nájdeme. Najmä vo farbe. Kým kedysi boli výrobky zo zlata takmer výlučne jagotavej žltej farby, dnes sa stále viac do popredia dostávajú šperky z bieleho zlata. Náušnice, retiazky, diamantové prstene, obrúčky i náramky v bielom zlate berú mnohí z nás ako modernejšie, menej nápadité a lepšie kombinovateľné s inými doplnkami. Sú obľúbené najmä u mladšej generácie, staršie ročníky sa stále prikláňajú k tisícročiami overenej klasike žltého zlata.

Ak by sme mali poradiť, prikláňame sa k tomu, mať v šperkovnici šperky zo žltého aj bieleho zlata. Ak ste priaznivcom jednej farby viac ako druhej, zbierajte kľudne kúsky vo Vami obľúbenej farbe a z druhej farby si zaobstarajte jeden – dva sety pre výnimočné udalosti. Zlatý set náušníc s prsteňom a príveskom alebo náušníc s náramkom a náhrdelníkom by nemal chýbať v šperkovnici žiadnej dámy. Bez ohľadu na to, či v zlate žltom alebo bielom, či s kamienkami alebo bez nich.

Prečo sú zlaté náramky stále „in?“

Napriek tomu, že existujú desiatky rôznych druhov šperkov zo zlata, iba pár z nich má tak výnimočné postavenie ako majú zlaté náramky. Tie zdobia ruky žien i mužov od nepamäti a ako darček sa hodia mladým slečnám aj dámam v rokoch, ženám aj mužom, jednotlivcom aj párom. Nájdete medzi nimi jednoduché, vhodné na bežné nosenie, aj exkluzívne, určené na špeciálne príležitosti. A v čom tkvie ich výnimočnosť? Tým prvým dôvodom je fakt, že náramky nikdy neomrzia. Existuje nespočetne veľa typov náramkov. Líšia sa vo farbe, tvare, hrúbke, vyhotovení. Preto, ak kupujete darček vo forme zlatého náramku žene či mužovi, ktorí náramky nosia, máte takmer sto percentnú istotu, že kúpou spravíte radosť. Náramok nie je ako retiazka, ktorú nosíme jednu a tú istú väčšinu dní v roku. náramok si môžeme meniť aj každý deň. Z toho dôvodu, čím viac náramkov, tým väčší výber, ktorý z nich sa hodí práve na dnes.

Náramky s menom patria medzi najobľúbenejšie

Ďalšou skvelou výhodou je, že náramky dokážete spraviť ešte osobnejšími. Na určité typy môžete napísať venovanie, vygravírovať dôležitý dátum či označiť výnimočnú udalosť. Náramky s menom sú azda najobľúbenejšie v tejto kategórii zlatých náramkov. Je len na Vás, či svojmu partnerovi alebo partnerke venujete zlatý náramok s Vašim alebo jeho/jej menom, či svojej sestre, neteri či krstniatku vygravírujete dátum a udalosť venovania alebo zvolíte citát múdreho mysliteľa. Zlaté náramky s menom jednoducho boli, sú a budú trendy.

Aj pre tých z Vás, ktorí rozmýšľate, aký svadobný dar kúpiť novomanželom, rodičom k výročiu svadby alebo na Valentína pre Vás a Vašu lásku, máme výborný tip. Aj v týchto prípadoch sa hodia náramky. Špeciálne náramky pre páry. Spoločne s klasickými príveskami dvoch polovičiek srdiečok sú práve náramky s rovnakým motívom najobľúbenejšími šperkami kupovanými ako darček pre páry. Ani tu sa nemusíte obmedzovať len na rovnakú farbu, rovnaký tvar či rovnaký spôsob vyhotovenia šperku. Dajte si záležať a nechajte vygravírovať stručné venovanie, mená či iniciály partnerov.

Podľa čoho vyberať dámske náramky a podľa čoho pánske náramky?

Spôsob výberu náramku u mužov a žien v podstate kopíruje situáciu pri výbere šperku ako takého. Ženy sú, čo sa šperkov týka, podstatne univerzálnejšie. Zlaté šperky, rovnako ako strieborné či dokonca bižutériu striedajú častejšie, častejšie menia tiež štýly a druhy jednotlivých šperkov. Ich šperkovnice sú podstatne bohatšie ako tie mužské. V podstate sa o šperkovniciach u väčšiny mužov ani nedá hovoriť. Ak by sme vzali akýsi priemer, tak bežný muž nosí na jednej ruke hodinky, na druhej maximálne retiazku alebo štýlový náramok a na krku retiazku s príveskom či bez. Už menšie percento pánov obľubuje prstene. Ani nosenie obrúčok nie je samozrejmosťou počas celého manželstva.

Opačný prípad sú ženy, pre ktoré sú doplnky vo forme šperkov dôležité takmer ako oblečenie. Šperk ako darček je jedným z najobľúbenejších a pokiaľ trafíte vkus, tak obdarovanú dámu určite poteší. Rovnako je to aj pri výbere zlatých náramkov. Ženám ide častejšie o vkus, o hodnotu a o kvantitu, t.j., o to, mať viaceré kúsky pre rôzne udalosti. Mužom stačia dva – tri náramky, u ktorých hľadajú skôr kvalitu, komfort pri nosení a štýl.

Tip pre Vás: Pri výbere zlatého náramku sa môžete inšpirovať znameniami zverokruhu. Zlatý náramok s kamienkom, ktorý dámam či pánom narodeným v danom znamení, prináša šťastie, môže byť aj pre Vás správnou voľbou. Napríklad pre Vodnára môžete kúpiť náramok s granátom alebo jantárom, pre Leva je vhodný diamant, rubín či topás, pre Strelca modrý zafír či ametyst.

