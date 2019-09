Nestlé bojuje proti klimatickým zmenám: Zaväzuje sa k nulovým emisiám a otvára nový Inštitút pre vývoj obalov

Nestlé dnes oznámilo dve novinky na ceste k udržateľnej budúcnosti. Spoločnosť sa zaviazala, že do roku 2050 dosiahne nulové čisté emisie skleníkových plynov. Zároveň dnes vo Švajčiarsku oficiálne otvára vlastný Inštitút pre vývoj obalov. Po záväzku nulového odlesňovania do roku 2020, vývoji 100 % všetkých obalov recyklovateľných a opakovane použiteľných do roku 2025 sa jedná o ďalšie kroky v boji s globálnym otepľovaním.

„Zmena klímy je jednou z najväčších hrozieb, ktorým ako spoločnosť čelíme. Je to tiež jedno z najväčších rizík pre budúcnosť nášho podnikania,“ povedal Mark Schneider, generálny riaditeľ Nestlé. „Míňa sa nám čas na to, aby sme sa vyhli najhorším dopadom globálneho otepľovania. Preto si pre dosiahnutie udržateľnej budúcnosti stanovujeme odvážne ambície. S rozmiestnením globálnych zdrojov Nestlé a priemyselného know-how vieme, že môžeme naše podnikanie výrazne zmeniť. Naša cesta k lepšej budúcnosti sa už začala a teraz naše úsilie ďalej zrýchľujeme,“ dodal.

So záväzkom dosiahnuť nulové čisté emisie skleníkových plynov do roku 2050 Nestlé urýchľuje svoje úsilie o riešenie zmeny klímy. Spoločnosť sa pripojí k najambicióznejšiemu plánu Parížskej dohody, tzv. Business Ambition for 1,5°C, ktorého cieľom je zamedziť nárastu globálnej teploty nad 1,5°C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou.

V súčasnosti je Nestlé odhodlané hrať vedúcu úlohu pri riešení zmeny klímy a v nadchádzajúcich dvoch rokoch vypracovať časový plán v súlade s cestou pod 1,5°C.

K dosiahnutiu svojich ambícií do roku 2050 patrí medzi konkrétne kroky spoločnosti:

Urýchlenie transformácie svojich produktov v súlade so spotrebiteľskými trendmi a možnosťami výberu. Nestlé uvedie na trh viac produktov, ktoré majú lepší dopad na životné prostredie a prispievajú k vyváženej strave. To zahŕňa viac rastlinných potravín a nápojov. Nestlé sa bude tiež usilovať o preformulovanie svojich existujúcich produktov pomocou prísad šetrných ku klíme.

Posilnenie iniciatív v poľnohospodárstve s cieľom absorbovať viac uhlíku. Nestlé posilní svoje programy s farmármi za účelom obnovy pôdy a obmedzenia emisií skleníkových plynov. To zahŕňa dokonalejšie riadenie jeho dodávateľského reťazca mlieka a mliečnych výrobkov. Spoločnosť zintenzívni úsilie o ochranu lesov, opätovnú výsadbu stromov a zvýšenie biologickej rozmanitosti.

Využitie 100 % obnoviteľnej energie v továrňach, skladoch, logistike a kanceláriách Nestlé. Aktuálne tretina tovární Nestlé po celom svete používa 100 % obnoviteľnú elektrinu. Všetky továrne Nestlé na území Českej, ako aj Slovenskej republiky používajú už spomínanú elektrinu od roku 2017. Nestlé bude aj naďalej zvyšovať využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Dodávateľom to umožní investovať do novej infraštruktúry, ako sú veterné a solárne farmy.

Ambície Nestlé do roku 2050 prispejú k pokračujúcej snahe pri znižovaní emisií skleníkových plynov v celom hodnotovom reťazci. Spoločnosť zefektívňuje svoje distribučné siete a sklady optimalizáciou trás v snahe dosiahnuť zníženie spotreby paliva a emisií uhlíka. Vo svojich 100 najväčších distribučných centrách znížila za ostatné štyri roky emisie skleníkových plynov o takmer 40 %. Nestlé urýchlila svoje činnosti, aby zaistila zodpovedné získavanie svojich surovín a urobila významný pokrok smerom k dosiahnutiu cieľa nulového odlesňovania. Od roku 2014 je zníženie emisií skleníkových plynov v celom hodnotovom reťazci rovnocenné s odchodom 1,2 miliónov áut z premávky. Táto inovácia otvára možnosti pre široké využitie recyklovateľného papiera na balenie v segmente cukroviniek. Doposiaľ bolo možné používať vo vysokorýchlostnej výrobe trvanlivých tyčiniek iba plastové alebo kombinované (laminátové) materiály. Technologická novinka od Nestlé znamená, že uvedené materiály môžu byť nahradené papierom.

100 % recyklovateľných a opakovane použiteľných obalov je realitou

„Naša vízia je svet, v ktorom žiadny z našich obalov neskončí na skládke. Aby sme to dosiahli, dnes otvárame vlastný Inštitút pre vývoj obalov, ktorý je prvý svojho druhu na svete. Tento Inštitút nám umožní vytvoriť udržateľné obalové riešenia pre produkty Nestlé naprieč podnikom a trhom, “ uviedol Mark Schneider, generálny riaditeľ Nestlé.

Nestlé Institute of Packaging Sciences, teda Inštitút pre vývoj obalov, sa zameria na vývoj opakovane použiteľných obalov, zjednodušených či recyklovateľných obalových materiálov, ale tiež biologických, kompostovateľných a biologicky rozložiteľných obalov.

Inštitút pre vývoj obalov, ktorý spadá pod globálnu výskumnú organizáciu Nestlé, je situovaný v Lausanne vo Švajčiarsku. S celkovo 50 zamestnancami, najmodernejším laboratórnym komplexom a vybavením pre rýchly výskum, spolupracuje s globálnou sieťou R&D. Na vývoji sa budú podieľať aj akademici, dodávatelia a start-upy. Cieľom bude vyhodnotenie bezpečnosti a funkčnosti rôznych udržateľných obalových materiálov. Nové riešenia budú následne testované v rámci rôznych kategóriách výrobkov predtým, než budú zaradené do globálneho portfólia spoločnosti Nestlé.

Nestlé už dosahuje pokrok v plnení svojich záväzkov v oblasti balenia do roku 2025. Príkladom je nové recyklovateľné papierové balenie pri produkte kakaového prášku Nesquik All Natural a YES! tyčinky, ktorá sa predáva aj v Slovenskej republike, zrealizované za menej než 12 mesiacov.

