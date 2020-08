Nestlé splnilo záväzky a znížilo spotrebu vody v lokálnych závodoch až o 49 %

Nestlé vo svojich lokálnych závodoch na Slovensku a v Česku výrazne znížilo spotrebu vody, energií a CO2. Optimalizáciou výroby, recirkuláciou vody a prechodom na zelenú energiu sa spoločnosti podarilo prekonať nastavené záväzky z roku 2010. V továrni Carpathia v Prievidzi, Zora v Olomouci, Sfinx v Holešove, ako aj v závode v Krupke došlo k zníženiu celkovej spotreby vody v priemere o 49 %, energií o 16 % a CO2 dokonca o 73 %. Od roku 2013 pritom spoločnosť zo svojich závodov na Slovensku a v Česku nevyváža žiadny odpad na skládky, ale recykluje ho alebo energeticky využíva. Okrem výroby dochádza tiež k úpravám obalov produktov tak, aby boli šetrnejšie k prírode. Zmenami balení plánuje spoločnosť ušetriť ročne až 20 ton plastu.

„Máme za sebou úspešnú dekádu zmien, vďaka ktorým dnes dokážeme vyrábať naše produkty šetrnejšie. Optimalizáciou procesov a zapojením nových technológií sme dosiahli ešte nižšiu spotrebu pitnej vody, než sme si pred desiatimi rokmi stanovili. Uvedomujeme si rastúce riziko plynúce z nedostatku prírodných zdrojov a predovšetkým vody. Nielen preto sa už niekoľko rokov zaoberáme dopadmi na životné prostredie a snažíme sa robiť všetko, čo je v našich silách, aby naša výroba prinášala nielen radosť, ale bola aj šetrná k životnému prostrediu. Chceme vlastným príkladom ukázať aj ďalším spoločnostiam, že drobné zmeny bývajú veľakrát tie najdôležitejšie. Napríklad, recirkuláciou vody v závode Carpathia Prievidza sa nám tam podarilo znížiť jej spotrebu o 41 % oproti roku 2010. V obmedzovaní environmentálnej stopy nášho podnikania hodláme naďalej pokračovať,“ hovorí Robert Kičina, tlačový hovorca Nestlé Česko a Slovensko.

Spoločnosť Nestlé vníma rastúce riziko nedostatku vody, ktoré ohrozuje každý kontinent. Z tohto dôvodu vznikol program Caring for Water zameraný na komplexné nakladanie a starostlivosť o vodu a vodné zdroje. Jedným z jeho hlavných cieľov bolo zníženie spotreby pitnej vody v závodoch spoločnosti do roku 2020 o 40 % oproti roku 2010.

Čokoláda vyrobená zelenou energiou

Šetrnejšia výroba produktov je prioritou všetkých závodov Nestlé po celom svete. Z miestnych závodov si najlepšie v prechode na šetrnejšiu výrobu vedie závod Zora v Olomouci. Domov značky Orion a ďalších čokoládových výrobkov znížil spotrebu vody až o 65 %, energie o 26 % a emisií CO2 dokonca o 79 %. Navyše, od roku 2016 došlo vo všetkých českých, ako aj v slovenskom závode k prechodu na zelenú energiu, keď 100 % všetkej nakúpenej aj spotrebovanej energie pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Budúcnosť bez odpadov

Okrem šetrnejšej výroby sa spoločnosť dlhodobo zaoberá tiež riešením problému nárastu plastového odpadu. V reakcii na to sa globálne zaviazala obmedziť vznik plastového odpadu a prejsť na recyklovateľné alebo znovu použiteľné obaly do roku 2025. Nástrojom na dosiahnutie týchto cieľov je aj optimalizácia balení výrobkov. V miestnych závodoch preto plánuje zmenou obalov dosiahnuť každoročné úspory až 20 ton plastov. Pri vybraných tradičných cukrovinkách dôjde k redukcii kombinovaných obalov, k stenčeniu fólií či výmene plastu za papier. Na začiatku tohto roka tiež spoločnosť Nestlé oznámila globálnu investíciu vo výške cca 2 mld. eur do rozvoja trhu s recyklovaným plastom pre potravinársky priemysel, podporu start-upov a nových technológií.

Informačný servis