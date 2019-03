Nestlé významne obmedzilo spotrebu vody, redukuje aj plastový odpad

BRATISLAVA 28. marca 2019 (WBN/PR) – Praktické výsledky v oblasti ochrany životného prostredia prezentovala pri príležitosti Svetového dňa vody spoločnosť Nestlé vo svojom závode Carpathia v Prievidzi. Vďaka zvyšovaniu efektivity vo využívaní zdrojov pri výrobe sa v tomto závode podarilo za ostatných 8 rokov znížiť spotrebu vody o 41 %. Úpravou obalov a obalových materiálov tu výrazne pokročili aj v znižovaní používania plastov.

„V Nestlé sme si vedomí svojej zodpovednosti v oblasti životného prostredia, a preto kladieme veľký dôraz na environmentálne udržateľné podnikanie,“ hovorí Martin Mittner, Country Manager Nestlé Slovensko. „V oblasti hospodárenia s vodou to znamená, že budeme ďalej prijímať opatrenia na znižovanie jej spotreby a plasty budeme postupne nahrádzať recyklovateľnými alebo znovu použiteľnými materiálmi“.

Starostlivosť o vodu a znižovanie jej spotreby

Nestlé vníma hodnotu a vzácnosť vody, ako aj rastúce riziko jej nedostatku prakticky na celom svete. Z tohoto dôvodu v roku 2018 spustilo globálny program Caring for Water, ktorý je zameraný na komplexné nakladanie a starostlivosť o vodu a vodné zdroje. Jedným z jeho hlavných cieľov je znížiť spotrebu pitnej vody vo svojich závodoch do roku 2020 o 40 % v porovnaní s rokom 2010. V závode Carpathia Prievidza sa tento cieľ podarilo dokonca mierne prekročiť, keďže od roku 2010 tu došlo k zníženiu spotreby vody už o 41 %. Podarilo sa to najmä vďaka technologickým projektom, ktorých cieľom bola modernizácia výrobných procesov a optimalizácia spotreby vody v závode. V rámci rokov 2010 – 2018 spoločnosť investovala do týchto projektov 383 000 eur, vďaka čomu ročne ušetrí približne 16 500 m3 vody, čo znamená úsporu približne 206 000 eur za obdobie 2010 – 2018.

Nestlé sa však neuspokojuje iba s úsporami vody vo svojich závodoch, ale má ambíciu zapájať do ochrany vody aj širšiu verejnosť. Na Slovensku v spolupráci s Nadáciou EKOPOLIS dlhodobo organizuje projekt „Súťaž pre vodu“, v rámci ktorej majú mladí ľudia vo veku do 30 rokov možnosť hľadať riešenia konkrétnych problémov s vodou vo svojich mestách a obciach. Kým v úvodných ročníkoch bola súťaž zameraná hlavne na projekty protipovodňového charakteru, v súčasnosti sa zameriava viac na problémy sucha a zadržiavania vody v krajine.

Aktivity v boji proti plastovému odpadu

Nestlé v roku 2018 oznámilo verejný záväzok, že do roku 2025 bude 100 % ním používaných obalov recyklovateľných alebo opätovne použiteľných. „Naším cieľom je, aby žiadne obaly, vrátane plastov, nekončili ako odpad na skládkach. Aj na Slovensku v plnení tohto cieľa už Nestlé výrazne pokročilo. Od roku 2013 nekončí žiadny odpad z našej tunajšej výroby na skládke. Je buď recyklovaný (90 %) alebo energeticky zužitkovaný (10 %),“ doplnil Martin Mittner.

Nástroje na dosiahnutie cieľov v oblasti znižovania produkcie plastov sú optimalizácia balenia výrobkov, v rámci ktorej dôjde k zníženiu spotreby obalov o 140 000 ton do roku 2020, zákaz používania nerecyklovateľných obalov, či eliminácia kombinovaných obalových materiálov, napríklad kombinácie plastu a papiera. Za týmto účelom založilo Nestlé koncom roka 2018 vo švajčiarskom Lausanne Inštitút pre vývoj obalov (Institute of Packing Sciences) zameraný na skúmanie a vývoj funkčných, bezpečných a k prírode ohľaduplných obalov.

V závodoch Nestlé na Slovensku a v ČR sa v roku 2018 podarilo dosiahnuť zníženie spotreby obalov o 45 ton, v tomto roku je plánovaná úspora ďalších 49 ton. V závode Carpathia Prievidza došlo v tomto smere napríklad k zrušeniu tzv. zmršťovacej fólie na balenie bujónov, náhrade laminátov (viaczložkových fólií) za recyklovateľné monomateriály, či k zníženiu používania plastových fólií zmenou ich formátu alebo použitia fólií s nižšou hrúbkou.

V boji proti plastovému odpadu Nestlé postupne odstraňuje tiež jednorazové plasty zo všetkých svojich priestorov. Plastové poháre, šálky, príbory, tašky, či vrecia sú postupne nahrádzané výrobkami z biodegradovateľných materiálov, textilu, dreva, skla a ďalších.

Od roku 2013 Nestlé zo svojich závodoch na Slovensku a v ČR nevyváža na skládky žiadny plastový ani iný odpad, ale recykluje ho či energeticky využíva. K ochrane životného prostredia sa snaží prispieť aj znižovaním spotreby elektrickej energie (-7 % od roku 2010), ale aj emisií CO2 (- 39 % od roku 2010).

