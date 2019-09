Netanjahu chce na Západnom brehu Jordánu anektovať aj mestá dôležité pre izraelské dedičstvo

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok prisľúbil anektovať „všetky osady“ na Západnom brehu Jordánu, vrátane enkláv hlboko v srdci najväčšieho palestínskeho mesta Hebron.

Deň pred opakovanými parlamentnými voľbami sa chce týmito vyjadreniami podľa všetkého uchádzať o podporu nacionalistov.

Židia v meste Hebron

Netanjahuovi ide v tesných voľbách o politické prežitie a počas kampane sa uchádza aj o podporu voličov zastávajúcich tvrdú líniu. Nejde pritom o prvé takéto vyhlásenia izraelského premiéra, podobne sa vyjadril aj počas minulého týždňa.

„Mám v úmysle rozšíriť suverenitu na všetky osady a bloky (osád) vrátane miest, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť alebo izraelské dedičstvo,“ povedal Netanjahu v rozhovore pre izraelské Army Radio.

Na otázku, či to zahŕňa aj stovky Židov, ktorí žijú pod prísnou vojenskou ochranou medzi desiatkami tisíc Palestínčanov v meste Hebron, Netanjahu odpovedal, že „samozrejme„.

Hovoria o politickom triku

Ak by Netanjahu splnil svoje sľuby, podľa kritikov by to na Blízkom východe pôsobilo ako rozbuška a zničilo by to akúkoľvek zostávajúcu nádej Palestínčanov na ich vlastný štát. Politickí rivali hovoria o jeho vyjadreniach ako o politickom triku, pričom uvádzajú, že počas viac ako desiatich rokov pri moci sa Netanjahu zdržal anektovania akéhokoľvek územia.

Izrael obsadil Západný breh spolu s východným Jeruzalemom a Pásmom Gazy počas vojny v roku 1967. Palestínčania však považujú tieto územia za súčasti svojho budúceho štátu.

Parlamentné voľby sa v Izraeli konajú 17. septembra po tom, ako sa Benjaminovi Netanjahuovi nepodarilo po aprílových voľbách vytvoriť vládu.