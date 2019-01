Netanjahu označil za nespravodlivé, ak by ho z korupcie obvinili ešte pred voľbami

JERUZALEM 7. januára (WebNoviny.sk) – Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok zopakoval, že je nevinný vo všetkých troch korupčných kauzách, s ktorými je v posledných mesiacoch spájaný.

Dramatické oznámenie

Premiér rozprával o svojej údajnej nevine vo večernom televíznom prejave k národu, ktorý jeho úrad vopred avizoval s tým, že bude obsahovať „dramatické oznámenie“.

Hoci izraelské médiá okamžite spozorneli, keďže nebolo isté, či sa premiér nechystá napríklad odstúpiť, v prejave nakoniec len prezentoval stanovisko ku kauzám, v ktorých sa mal údajne dopustiť korupcie a zneužitia svojho postavenia.

Podľa Netanjahua by bolo „nespravodlivé“, ak by ho v súvislosti s týmito kauzami obvinili ešte pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 9. apríla, a ak by nemal šancu sa proti obvineniam brániť.

Hon na čarodejnice

Netanjahu tvrdí, že sa nedopustil ničoho nelegálneho a celé vyšetrovanie je podľa neho „honom na čarodejnice“, za ktorým stoja jeho politickí oponenti a opozičné médiá.

„Som si istý svojou nevinou. Žiadam, aby som mohol konfrontovať svedkov, ktorí tvrdia veci, ktoré nie sú v zhode s mojou pozíciou, a tou je pravda,“ vyhlásil izraelský premiér.