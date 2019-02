Netanjahu sa pred parlamentnými voľbami v Izraeli spojí s krajne pravicovými stranami

JERUZALEM 20. februára (WebNoviny.sk) – Strana Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua sa pred aprílovými parlamentnými voľbami spája s dvoma menšími krajne pravicovými stranami.

Stranám Izraelská sila a Izraelský domov ponúkol Netanjahu voliteľné miesta na kandidátke do parlamentu, a tiež dve kreslá v budúcej vláde, ak sa mu ju podarí sformovať.

Prikláňa sa ku krajnej pravici

Izraelská opozícia označuje toto spájanie za potvrdenie Netanjahuovej postupnej inklinácie ku krajnej pravici. Bližšie detaily dohody by mali tieto tri strany oznámiť vo štvrtok, čo je posledný deň, kedy treba odovzdať kandidačné listiny.

Netanjahuov Likud by mal vo voľbách podľa posledných prieskumov získať približne 30 z celkového počtu 120 kresiel v Knessete, izraelskom parlamente, zatiaľ čo Izraelská sila a Izraelský domov by sa do parlamentu samostatne nedostali.

Radikálni politici

Obe strany sa hlásia k odkazu Meira Kahaneho, americko-izraelského rabína, ktorý počas svojho života presadzoval pretvorenie Izraela na teokratický štát, v ktorom by mali volebné právo iba Židia, pričom Palestínčanov z neho chcel úplne vyhnať.

Kahane založil okrem iného izraelskú krajne pravicovú stranu Kach, ktorá je dnes v Izraeli zakázaná, v Spojených štátoch viedol Židovskú obrannú ligu (JDL), ktorá sa nachádza na americkom zozname teroristických organizácií.

Medzi poprednými politikmi strany Židovská sila sú okrem iných Bezalel Smotrich, ktorý sa „preslávil“ nenávistnými výrokmi o homosexuáloch a sám seba nazýva „hrdým homofóbom„, či Itamar Ben Gvir, ktorý pravidelne zastupuje na súdoch tých najradikálnejších židovských osadníkov, dopúšťajúcich sa na Západnom brehu Jordánu násilných útokov na Palestínčanov.