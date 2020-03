Neúčasť verejnosti na zasadaniach samospráv je v súčasnosti správnym rozhodnutím, tvrdí Rybníček

Prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček považuje rokovania zastupiteľstiev samospráv bez fyzickej prítomnosti verejnosti počas koronavírusu za správne rozhodnutie. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA.

Podľa prezidenta ÚMS je osobná neúčasť verejnosti na rokovaniach mestských a obecných zastupiteľstiev dôležitou súčasťou prevencie proti šíreniu nákazy. Rovnaký názor má aj ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák. ZMOS vyzval mestá a obce, aby v prípadoch, kedy to nie je nevyhnutné, presunuli rokovanie zastupiteľstiev na iný termín.

Rokovania samospráv prebiehali online

Podľa zákona o obecnom zriadení sú mestá a obce povinné umožniť prítomnosť verejnosti na rokovaniach zastupiteľstiev, pokiaľ nie sú predmetom rokovaní informácie a veci chránené osobitnými zákonmi. Verejnosť musí mať zároveň prístup na rokovania zastupiteľstiev, pokiaľ je predmetom rokovania nakladanie s finančnými prostriedkami alebo majetkom obce.

Niektoré samosprávy organizovali v posledných dňoch rokovania zastupiteľstiev bez fyzickej účasti verejnosti. Jej prítomnosť zabezpečovali pomocou technických prostriedkov.

„To, že samosprávy zakázali kontakt s verejnosťou, je dôležité a správne rozhodnutie. My v Trenčíne sme to riešili tak, že vysielame zastupiteľstvá online,“ povedal pre agentúru SITA Rybníček. Prezident ÚMS považuje informovanie verejnosti o tom, ako sa má správať, aby zabránila šíreniu pandémie za dôležitejšie, ako informovanie o rokovaniach samosprávnych zastupiteľstiev.

ZMOS chce zmenu zákona o obecnom zriadení

Na dodržiavanie pokynov ÚVZ vyzval mestá a obce aj ZMOS. V príspevku na svojej internetovej stránke vyzval samosprávy, aby zvážili nevyhnutnosť rokovaní zastupiteľstiev a odložili ich na neskorší termín, kým sa situácia neupokojí. ZMOS však upozorňuje, že niektoré rokovania zastupiteľstiev budú obce musieť absolvovať, inak im budú hroziť vážne ekonomické, právne či iné dôsledky.

ZMOS preto bude apelovať na novú vládu, aby zmenila zákon o obecnom zriadení a umožnila obciam hlasovať napríklad prostredníctvom mailu. Zmeniť sa pritom bude musieť zákon zrejme aj v prípade účasti verejnosti na rokovaniach zastupiteľstva počas mimoriadnych situácií, akou je práve situácia v súvislosti s koronavírusom.

Podľa Michala Kaliňáka totiž hrozí, že ak mesto alebo obec nebudú vedieť zabezpečiť online prenos zastupiteľského rokovania, podľa súčasného zákona o obecnom zriadení budú mestá a obce musieť pripustiť účasť verejnosti na rokovaniach.

Samosprávy by mohli využívať Skype

IT odborník Ondrej Macko tvrdí, že v podobných prípadoch by samosprávy mohli pre rokovania zastupiteľstiev využívať riešenia, ktoré sú dnes bežné medzi používateľmi počítačov a smartfónov.

„Sú to programy, ktoré sa dajú využiť na skupinovú spoluprácu ako Skype, Viber, Messanger, WhatsApp a podobne. Takto sa dá napríklad pomocou Skype zriadiť míting pre 50 ľudí, a to celkom efektívne či už z notebooku alebo z mobilu. Nie je to také riešenie ako keď ste osobne spolu, ale je to oveľa lepšie ako nič,“ povedal pre agentúru SITA.

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca na 14 dní.

Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami, pričom sa to netýka potravín, drogérií, lekární či vybraných služieb, akými sú napríklad banky či poisťovne.