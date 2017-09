Neuprednostňujeme diaľnice na juhu na úkor iných regiónov, reaguje ministerstvo na obvinenia OĽaNO

BRATISLAVA 27. septembra (WebNoviny.sk) – Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) popiera tvrdenie opozičného hnutia OĽaNO, že sa sústreďuje na diaľničné projekty na juhu Slovenska na úkor ostatných regiónov.

Súčasný minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) podľa rezortu naštartoval okrem projektu PPP pre diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 pri Bratislave aj výstavbu D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec za 240 mil. eur a D1 Prešov, západ – Prešov, juh za 350 mil. eur.

„Navyše sa odhodlal naštarovať súťaž aj na chýbajúci úsek R3 Tvrdošín – Nižná za 75 mil. eur, na čo jeho predchodcovia nevedeli zohnať dostatok peňazí,“ informovalo v utorok ministerstvo dopravy a výstavby.

Poslanci parlamentu za OĽaNO Ján Marosz a Eduard Heger v utorok kritizovali zoznam prioritných stavieb, ktoré môžu byť vysúťažené do konca funkčného obdobia terajšej vlády. Medzi deviatimi pripravovanými projektmi je šesť na výstavbu úsekov R2 na juhu stredného a východného Slovenska, kde má vládny Most-Híd veľa voličov.

„Vzhľadom na fakt, že tejto vláde nemožno veriť, je potrebné, aby vznikla dohoda odbornej verejnosti a celej politickej reprezentácie na stanovení skutočných priorít, aby sa neopakovala situácia, že minister za stranu Most-Híd vyberá priority podľa toho, kde má svojich voličov,“ povedal Marosz.

Deväť prioritných stavieb

Medzi deviatimi stavbami, ktoré ministerstvo dopravy označilo ako prioritné a môžu byť vysúťažené do konca funkčného obdobia súčasnej vlády, sú podľa rezortu nespochybniteľné priority.

Na ich príprave sa pracuje už počas niekoľkých vlád a ide o najkritickejšie úseky na Slovensku. Ide napríklad o južný obchvat Košíc (R2 Košice, Šaca – Košické Olšany), ktorý sa mal začať stavať už pred dvoma rokmi, či úsek s tunelom Soroška (R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou).

„Aj keby sa podarilo naplniť optimistické plány rezortu dopravy a všetkých deväť úsekov by sa podarilo rozsúťažiť, tak počas tohto funkčného obdobia na úseky mimo rýchlostného ťahu R2 pôjde suma prevyšujúca 1,1 mld. eur a na južný ťah, kde je najviac zaostalých regiónov a kde je historicky deficit kvalitných ciest, suma 940 mil. eur,“ upozornilo ministerstvo.

„Z týchto 940 mil. eur tvoria navyše viac ako polovicu (560 mil. eur) dva úseky, ktoré chcela začať stavať už predchádzajúca vláda a ich potreba je nespochybniteľná,“ dodal rezort dopravy.

Pracujú na príprave ďalších úsekov

NDS neustále pracuje na príprave ďalších diaľničných úsekov. V zásobníku jej prioritných projektov je 29 úsekov a celkovo má v zásobníku vyše sto projektov.

„Deväť úsekov, ktoré som predstavil, je v stave prípravy, ktorá umožňuje vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa do roku 2019. Je viacero úsekov na rôznych ťahoch, či už D1, D3 alebo R1, ktoré môžu ísť do súťaže koncom roka 2019, v roku 2020 a v ďalších rokoch,“ povedal minister Érsek. „A opätovne musím zdôrazniť, že ak sa má Slovensko ako krajina rovnomerne rozvíjať, musíme po desaťročiach začať investovať práve do regiónov, kde je najvyššia nezamestnanosť,“ dodal.

Výzva ministrovi dopravy

Zástupcovia OĽaNO vyzvali ministra dopravy, aby čím skôr predložil členom parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti Národný generel dopravy, s ktorým počíta vláda vo svojom programovom vyhlásení. Tento dokument by mal umožniť jasne nastaviť priority v oblasti dopravy.

„Zdravý sedliacky rozum hovorí, že najskôr musí byť plán, teda generel dopravy, aké sú intenzity, problémy dopravy. Až na základe plánu treba stanoviť priority, kde treba stavať diaľnice, rýchlostné cesty, rekonštruovať železnicu, modernizovať dopravu,“ vyhlásil Marosz.

U nás to podľa neho funguje presne naopak. Heger tvrdí, že rezort dopravy je ďalším adeptom na krízového manažéra, ktorý ho bude riadiť na základe reálnych informácií o intenzite dopravy. „Preto voláme po národnom genereli, sú to úplne kľúčové informácie na to, aby sme mohli mať dobrú infraštruktúru,“ uviedol.

Dopravný generel nie je kniha

Opoziční poslanci podľa ministerstva dopravy navyše v prípade dopravného generelu vôbec nerozumejú téme, o ktorej hovoria.

„Dopravný generel nie je kniha, alebo jeden dokument, ktorý by bolo možné predložiť. Nielen na Slovensku, ale nikde na svete. Dopravný generel má za úlohu prepojiť všetky informácie o všetkých druhoch dopravy a prispieť tak k správnemu rozhodovaniu štátu,“ priblížilo ministerstvo dopravy.

Aby bolo možné generel spustiť, je podľa rezortu potrebné urobiť množstvo prieskumov a vymyslieť, ako napríklad vyhodnotiť informácie o intenzitách na ceste s počtom cestujúcich v autobusoch a aký vplyv na to napríklad bude mať vybudovanie novej cyklocesty.

„To, samozrejme, nie je možné urobiť za mesiac, alebo rok, ale ministerstvo na tom pracuje a väčšinu dát chce mať spracovanú do konca volebného obdobia,“ uviedlo ministerstvo dopravy.

Do jesene budúceho roku bude presne definovaný rozsah informácií, ktoré bude generel poskytovať ako aj to, kedy a ako ich štát získa. „Poslanci opozície teda buď vôbec nevedia, čo generel je, alebo tému účelovo politicky zneužívajú, keď chcú, aby im minister predložil to, čo oni volajú generel vo výbore Národnej rady SR,“ uzavrel rezort.