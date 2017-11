Neureuther sa stal víťazom slalomu v Levi, Ryding nedokončil 2. kolo

LEVI 12. novembra (WebNoviny.sk) – Úvodný mužský slalom novej sezóny Svetového pohára alpských lyžiarov vo fínskom Levi sa stal korisťou skúseného Nemca Felixa Neureuthera. Tridsaťtriročný špecialista na technické disciplíny pridal do zbierky 13. triumf v pretekoch SP v kariére, jedenásty slalomový.

Skúsený lyžiar

Neureuther je lídrom celkového aj slalomového poradia SP, keďže za polárnym kruhom v Levi to boli prvé preteky sezóny. Druhý skončil s odstupom 37 stotín sekundy nórsky favorit Henrik Kristoffersen a tretia priečka v súčte oboch kôl patrí Švédovi Matthiasovi Harginovi (+0,45). Nečakaný líder po 1. kole Brit Dave Ryding druhú jazdu nedokončil, z priebežnej líderskej pozície po druhom medzičase urobil chybu na vnútornej lyži a skončil mimo trate.

„Bolo to z mojej strany rýchle, až som sám prekvapený. Víťazstvo ma prekvapilo. Dave Ryding bol výborný, mal som šťastie, že vypadol… Ale to k tomu patrí. Boli to prvé preteky, ktoré som absolvoval ako otec. Zvláštny, ale pekný pocit,“ vravel Felix Neureuther, šťastný otec mesačnej dcérky Matildy.

Prvé preteky ako otec

Obhajca veľkého krištáľového glóbusu za celkový triumf v SP aj malého slalomového Rakúšan Marcel Hirscher bol po 1. kole na štvrtom mieste s mankom 46 stotín sekundy, ale po druhej jazde klesol na konečnú 17. pozíciu (+1,32). Hirscher po augustovom zranení členka s minimom prípravy na snehu sa len pred dvoma dňami rozhodol, že si vyskúša svoju formu už v Levi. Podľa vlastných slov od seba ani neočakával veľký výsledok.

Prvé kolo slalomu na zjazdovke Levi Black absolvoval s číslom 81 aj jediný Slovák Matej Falat. S odstupom 1,97 s za Rydingom obsadil 45. miesto a do druhého kola nepostúpil. Z pôvodného počtu 92 pretekárov sa do cieľa 1. kola dostalo 64.

SVETOVÝ POHÁR V ALPSKOM LYŽOVANÍ 2017/2018 – LEVI

Slalom mužov (1. + 2. kolo):

1. Felix Neureuther (Nem.) 1:42,83 min, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,37, 3. Matthias Hargin (Švéd.) +0,45, 4. Luca Aerni a Daniel Yule +0,54, 6. Loic Meillard (všetci Švajč.) +0,71,…17. Marcel Hirscher (Rak.) +1,32.

Poradie vo Svetovom pohári (po 1 z 37 pretekov):

1. Felix Neureuther (Nem.) 100 bodov, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) 80, 3. Matthias Hargin (Švéd.) 60.

Poradie v hodnotení slalomu (po 1 z 12 pretekov):

1. Felix Neureuther (Nem.) 100 bodov, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) 80, 3. Matthias Hargin (Švéd.) 60.