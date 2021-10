Neúspech v kvalifikácii je pre Kováčika veľkým sklamaním, ocenenie od Chorvátov je málo platné

Za veľké sklamanie označil predčasný koniec postupových ambícií Slovenska v kvalifikácii MS 2022 prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.

Pondelková remíza v Osijeku s Chorvátmi (2:2) priniesla definitívu, že zverenci Štefana Tarkoviča sa na sklonku budúceho roka určite nepredstavia medzi futbalovou elitou v Katare. O miesto na záverečnom turnaji sa v H-skupine pobijú Chorváti s Rusmi.

Najhoršia kvalifikácia na MS

„Považujem to za neúspech, v tejto skupine sme mali skončiť minimálne na druhom mieste,“ priznal Ján Kováčik na webe Sportnet.sk a pokračoval: „Zo strany Chorvátov sme počuli slová ocenenia. Povedali, že aj náš výkon v Rusku bol výborný. Poteší to na tridsať sekúnd, ale je to málo platné. Pocity z výkonov v oboch posledných zápasoch sú dobré, rovnako ako boli aj v septembri. Nezískali sme však body. Futbal nie je krasokorčuľovanie, hrá sa na výsledok.“

Z ôsmich zápasov kvalifikácie MS 2022 nazbierali Slováci iba 10 bodov, čo je najmenej zo šiestich kvalifikácií o postup na majstrovstvá sveta, ktoré Slovensko hralo v ére modernej samostatnosti.

Pre porovnanie v kvalifikácii o postup na MS 2018 mali slovenskí futbalisti v rovnakej fáze kvalifikácie na konte 15 bodov a aj tak si na záverečnom turnaji v Rusku nezahrali.

„Je to veľké sklamanie. Ak by sme vyhrali v Slovinsku, následne doma remizovali s Chorvátskom a uhrali dobrý výsledok v Rusku, bolo by to iné. Najmä v Rusku sme boli dominantní a jasne lepší. Zároveň však málo efektívni,“ priznal Kováčik.

Tarkoviča ohodnotia neskôr

Prvý muž slovenského futbalu zatiaľ nechce hodnotiť trénera Štefana Tarkoviča a jeho pôsobenie pri národnom tíme.

Určite ho nechá dokončiť kvalifikáciu, ktorá sa pre Slovensko uzavrie novembrovými duelmi doma so Slovinskom a na Malte.

„Nechcem teraz hodnotiť rok práce trénera Tarkoviča. Urobíme to po skončení kvalifikácie. Bude to komplexné,“ zhrnul Kováčik.