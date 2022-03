Neutralita Ukrajiny je kľúčovou požiadavkou Ruska, jej bezpečnosť majú garantovať tretie krajiny

Ak Ukrajina vyjadrí záväzok stať sa v bezpečnostných otázkach neutrálnou krajinou, splní tým kľúčovú požiadavku Ruska. Vyhlásil to v stredu Vladimir Medinskij, šéf ruskej delegácie v mierových rokovaniach s Kyjevom.

Hrozba vytvorenia predmostia NATO zanikne

Ukrajina počas utorňajších rozhovorov v Istanbule predložila súbor návrhov vrátane ochoty nevlastniť jadrové zbrane a upustiť od snahy o vstup do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), dodal Medinskij.

Ukrajina tiež signalizovala pripravenosť odmietnuť na svojom území zahraničné vojenské základne a prípadné cvičenia s cudzími armádami organizovať iba po konzultácii s garantmi mierovej dohody, medzi ktorých by patrila aj Moskva, pokračoval ruský diplomat. Ak Ukrajina splní prísľuby, bude to znamenať, že hrozba vytvorenia predmostia NATO na ukrajinskom území zanikne, uzavrel Medinskij.

Rusko nechce o Kryme diskutovať

Ukrajinská delegácia v utorok uviedla, že predložila možný rámec budúcej mierovej zmluvy založenej na právne záväzných bezpečnostných garanciách, ktoré by znamenali, že iné krajiny budú intervenovať, ak bude Ukrajina napadnutá. Ukrajina by podľa tohto návrhu mohla zostať neutrálna, no jej bezpečnosť by garantovala skupina tretích krajín vrátane USA, Veľkej Británie, Francúzska, Turecka, Číny a Poľska.

Ukrajinci tiež uviedli, že by boli ochotní počas 15-ročného obdobia viesť rozhovory o budúcnosti polostrova Krym, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na margo toho povedal, že nie je o čom diskutovať, pretože Krym je podľa ústavy súčasť Ruska.