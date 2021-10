Neuveriteľný príbeh o priateľstve dvoch odvekých zvieracích nepriateľov príde do kín už budúci týždeň

V roku 2019 prišiel do slovenských kín doteraz najúspešnejší film francúzskej produkcie Mia a biely lev, ktorý v celosvetovom meradle zarobil 31 miliónov dolárov. Rodinná snímka o fantastickom dobrodružstve 11-ročného dievčaťa a jeho „domáceho miláčika“ – vzácneho bieleho leva – zaujala najmä svojou autentickosťou a výnimočnou prácou so zvieratami, ktorá sa zaobišla bez digitálnych trikov. Teraz sa jej tvorcovia podujali na ešte väčšie „sústo“ a pustili sa do natáčania s dvomi šelmami naraz.

Foto: Bontonfilm

Ku kráľovi džungle pribudol kráľ lesov a vznikol film Vlk a lev, ktorý do slovenských kín príde už 14. októbra. Snímka však nie je druhým dielom Mie a bieleho leva, skôr len akýmsi jej ideovým „pokračovaním“. Režisér Gilles de Maistre a jeho manželka, scenáristka Prune de Maistre, sa v novom filme opäť venujú svojej vášni – ochrane zvierat – a zároveň prinášajú do kín napínavé zvieracie dobrodružstvo pre celú rodinu.

Foto: Bontonfilm

Dvadsaťročná klaviristka Alma (Molly Kunz) sa po smrti svojho starého otca vracia do Kanady, do chalupy na ostrove uprostred divočiny. Krátko nato sa jej život obráti hore nohami. Po leteckej havárii objaví v lese malé levíča určené na výcvik v cirkuse a v rovnakom čase sa zároveň ujme aj mláďaťa vzácneho strieborného vlka, ktoré do chaty prinesie vlčica zvyknutá na prítomnosť a priazeň Alminho dedka. Rozhodne sa zvieratá ochrániť pred svetom ľudí a postarať sa o ne. Malý vlk a lev vyrastú a vytvorí sa medzi nimi nerozlučné puto. Spolu s Almou vytvoria originálnu rodinu a na svete im nič nechýba. Idylka však netrvá večne a po čase sa ich spoločné tajomstvo odhalí. Leva pošlú do putovného cirkusu a vlk sa stane predmetom vedeckého skúmania. Vlk Mozart je však odhodlaný nájsť svojho levieho „brata“ aj Almu a dať „rodinu“ opäť dokopy. Napínavá, dobrodružná cestu naprieč divočinou sa môže začať…

Režisér Gilles de Maistre dostal za svoju hranú aj dokumentárnu tvorbu viacero ocenení vrátane detskej ceny a ceny divákov na festivale v Cannes. Na filme Vlk a lev úzko spolupracoval s Andrewom Simpsonom, ktorý sa preslávil svojou prácou s vlkmi v seriáli Hra o tróny či vo filme Revenant Zmŕtvychvstanie. „Priateľstvo vlka a leva vo filme je skutočné, nie je len hrané. Zvieratá spolu vyrastali a sú na seba navzájom zvyknuté viac než na kohokoľvek iného,“ uvádza Andrew Simpson.

Foto: Bontonfilm

Práca so zvieracími hrdinami sa začala ešte pred samotným natáčaním. Tvorcovia najskôr v zvieracej rezervácii v kanadskom Calgary dali dokopy štyri vĺčatá a dve levíčatá. Pozorovali, ako sa zvieratá správajú a ako medzi sebou navzájom vychádzajú. Napokon si na natáčanie vybrali dvojicu zvieracích „kamarátov“, ktorí mali medzi sebou najbližší vzťah a zároveň sa najlepšie cítili pred kamerou.

Popri originálnych štvornohých „hercoch“ si vo filme Vlk a lev zahral aj kultový predstaviteľ slávnych filmových Indiánov Graham Greene, ktorého slovenskí diváci poznajú najmä z filmov Tanec s vlkmi či Zelená míľa. Hoci spočiatku mal zo svojich zvieracích „kolegov“ strach a do natáčania sa mu veľmi nechcelo, postupom času podľahol ich čaru. „Myslím si, že ľudia budú prekvapení, ako spolu tie dve zvieratá fungujú. V ich vzťahu je niečo magické, niečo, čo ste nikdy predtým nevideli,“ uviedol populárny herec. Graham Greene v snímke stvárnil dlhoročného priateľa Alminho zosnulého dedka.

Foto: Bontonfilm

Aby zvieratá pôsobili vo filme maximálne autenticky, natáčanie prebiehalo 15 mesiacov a sledovalo ich rast v reálnom čase od mláďat až po dospelosť. Pri nakrúcaní neboli použité žiadne špeciálne efekty. Zachytenie puta medzi levom a vlkom bez digitálnych trikov malo pre režiséra aj symbolický význam. „To bratstvo medzi nimi bolo neuveriteľné. Je dôkazom toho, že psovité a mačkovité šelmy môžu byť priateľmi, dokonca blízkymi. A ak dvaja prirodzení nepriatelia môžu k sebe pocítiť bratskú náklonnosť, môže ju pocítiť každý. Práve toto posolstvo sme chceli prostredníctvom filmu odovzdať deťom. Preto je naša snímka takou modernou rozprávkou, ktorá ukazuje, že aj dvaja predátori ako vlk a lev môžu byť rodina,“ hovorí Gilles de Maistre.

Výnimočný rodinný film Vlk a lev čaká na slovenských divákov v kinách od 14. 10. 2021.

