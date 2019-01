Neverím, že to môžu byť len prázdne slová

BRATISLAVA 11. januára 2019 (WBN/PR) – Počas uplynulých sviatkov sme želali našim blízkym, známym, kolegom a celému Slovensku pokoj, mier a šťastie. Neviem sa zbaviť pocitu, že teraz tieto slová vyznievajú naprázdno.

Sledujúc dianie doma, ale aj vo svete, neďaleko našej krajiny, vidíme, že svet sa chvíľami akoby zbláznil. Útočí na nás toľko negatívnych informácií – miestami vymyslených, tzv. hoaxov, ale občas aj pravdivých, že to v ľuďoch prebúdza negatívne postoje a city. Môžeme svoju energiu vynaložiť na zistenie toho, kto za to môže, kto využíva najzákladnejšie ľudské fóbie, predsudky, neznalosti na šírenie svojej pravdy. Kto v ľuďoch prebúdza nenávisť voči iným a buduje si na tom svoju existenciu, kariéru, politiku. Som politik, takže sa viem vyjadriť v tejto rovine. Tvrdil som a tvrdím, že politizovať z nenávisti a s nenávisťou sa nemá. Je to krátkozraké, krátkodobé a z dejín vieme, že to vedie k obrovským tragédiám. K škodám, ktoré sa ťažšie a hlavne dlhšie naprávajú. V živote každej krajiny, teda aj Slovenska, sú ľahšie a ťažšie obdobia. Tie ťažšie neprekonáme tak, že budeme okolo seba šíriť nenávisť, „zlú náladu“, lebo to nič nerieši. Je to len forma politického boja a marketingu medzi dvoma súperiacimi stranami. Mier s mečom v ruke sa nedá hlásať. Zvíťaziť s ním môžete, ale nad čím a nad kým? Prinesie ten „meč“ lepšie životné podmienky, väčšie platy, väčšie sociálne istoty? Nie. Len inú „pravdu“ na štyri roky. A v tom je to krátkozraké. Som občan tejto krajiny a zástanca ľudských slobôd, demokracie a prozápadnej orientácie krajiny. Lebo to sú hodnoty, pre ktoré sa občania tejto krajiny zomkli v novembri 1989 a pre ktoré môžeme žiť už viac ako 70 rokov v mieri. A to nie je málo. Skúste sa opýtať ľudí na Ukrajine, čo pre nich súčasný stav krajiny znamená a čo si želajú najviac. Netvrdím, že pre každého občana je tu Kanaán a blahobyt. Mimochodom, nepoznám krajinu, kde by to tak bolo. Lenže burcovanie a tvrdenia o „čiernej diere“ a „mafiánskom štáte“ sú prehnané, zavádzajúce a nefér.

Hlavne od mienkotvorných ľudí. Oblastí, kam by sme našu energiu v roku 2019 mohli smerovať, je určite veľa. Každý na svojom mieste a na svojej pozícii. Využime naše dejinné poznatky, dedičstvo otcov, danosti, ktoré máme v génoch. Chráňme prírodu a pitnú vodu. Snažme sa vytvoriť dôstojný život pre každého, najviac pre najslabších. Tak bude táto krajina sebavedomejšia a silnejšia. Bez zbytočných tragédií a dejinných chýb. To je zodpovednosť každého politika. Napĺňajme naše predvianočné želania. Skúsme sa k sebe správať s úctou a kultúrne. Ku každému jednému občanovi tejto krajiny bez ohľadu na pôvod, národnosť a vierovyznanie. Je to ľudské a kresťanské. Chybám sa nikto z nás nevyhne, ale aj to je ľudské. To, čo vieme zmeniť, sú naše postoje k ostatným, aj keď nezdieľajú naše videnie sveta.

Úprimne želám občanom Slovenska pokoj, mier a šťastie v tej najhlbšej a najširšej miere.

