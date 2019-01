Neviem, či povediem Barcelonu aj v budúcej sezóne, vyhlásil tréner futbalistov Valverde

BARCELONA 2. januára (WebNoviny.sk) – Tréner Ernesto Valverde nevie, či futbalistov španielskeho klubu FC Barcelona povedie aj v budúcej sezóne 2019/2020. Päťdesiatštyriročný Bask v novoročnom rozhovore pre BarcaTV vyhlásil, že v otázke blízkej budúcnosti má mnoho pochybností.

Stanovené ciele

„Neviem, či budem v budúcej sezóne trénerom Barcelony. Kto vie, čo príde? Všetci vieme, ako to vo futbale chodí. Nikdy nerozmýšľam dlhodobo, pretože aj dva mesiace je veľmi dlhý čas. Ak vyhrávate, všetci vás velebia, ale ak prehráte, ujde sa vám kritika. Chcem, aby boli so mnou všetci spokojní. Preto dúfam, že budeme schopní naplniť stanovené ciele pre túto sezónu a potom… Potom uvidíme, čo sa stane,“ uviedol Valverde.

Sága okolo budúcnosti Valverdeho na barcelonskom Camp Nou trvá už niekoľko mesiacov a zatiaľ nikto nevie, ako sa skončí. Funkcionári „blaugranas“ údajne na Valverdeho tlačia, aby sa rýchlo rozhodol. Prezident „FCB“ Josep María Bartomeu niekoľkokrát deklaroval, že ak by to záviselo od neho, rád by Valverdeho udržal v Barcelone.

Interná záležitosť

„Ernesto má zmluvu do konca tejto a ešte na budúcu sezónu. Podpísali sme s ním zmluvu na tri roky, ale existuje v nej klauzula, ktorá každej zo strán umožňuje ukončiť ju predčasne po zaplatení určitej čiastky. Aká je jej výška, to je naša interná záležitosť,“ povedal Bartomeu pre Catalunya Radio.

Ako referuje denník Marca, Valverde je v tejto chvíli bližšie k ukončeniu svojho pôsobenia v metropole Katalánska než k pokračovaniu na lavičke barcelonského mužstva. Jeho príbuzní mali španielskym médiám prezradiť, že tréner plánuje odchod z Barcelony.

Klub už údajne pripravuje plán B. Ak by došlo k Valverdeho odchodu, tím by mohol prevziať Quique Setién, aktuálne kormidelník Betisu Sevilla. Vykúpenie 60-ročného kouča spod zmluvy v Andalúzii by Barcelonu stálo milión eur.