Neviem posúdiť, či to naozaj bola ruka, hovorí Hamšík o spornom momente v zápase proti Walesu

CARDIFF 24. marca (WebNoviny.sk) – Pre kapitána slovenskej futbalovej reprezentácie Mareka Hamšíka nemal 113. zápas v národnom drese prívlastok šťastný. Po prehre 0:1 vo Walese vinil skúsený 31-ročný líder predovšetkým výkon Slovákov v prvom polčase.

Zlý výkon v prvom polčase

Druhé kvalifikačné vystúpenie v E-skupine o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy nezačali podľa rodáka z Banskej Bystrice zverenci Pavla Hapala najšťastnejším spôsobom.

„V úvodnom dejstve to celkovo bolo zlé. Strácali sme lopty, a to naozaj veľmi často. Priam sme trpeli po dlhých loptách zo strany Walesu, stávalo sa nám to strašne často,“ povedal Hamšík po stretnutí zástupcom médií v Cardiffe.

Horší výkon Slovenska z úvodných minút podčiarkol inkasovaný gól už v 5. min. „Môžem povedať, že sme im darovali presný zásah. V šatni sme si následne povedali, že musíme na ihrisku urobiť viac, aby sme uspeli. Po zmene strán to bolo z našej strany lepšie, vypracovali sme si nejaké 2-3 šance, avšak nepodarilo sa nám vyrovnať,“ povedal „Marekiaro“.

Ako smolnú opísal najmä situáciu z 82. min stretnutia, keď sa dvom hráčom hostí nepodarilo dostať loptu za chrbát domáceho gólmana. „Bohužiaľ, ani hlavička Michala Ďuriša, ani dorážka Dávida Hancka tam nepadli, čo bola škoda,“ uviedol záložník čínskeho klubu Ta-lien I-fang.

Sporné verdikty rozhodcu

Slovenským „sokolom“ nepomohol viacerými verdiktmi ani hlavný arbiter. Nemec Felix Zweyer v úplnom závere duelu neudelil Slovensku ani rohový, ani priamy či pokutový kop po tom, čo po strele od Miroslava Stocha zjavne zasiahla lopta ruku jedného z hráčov „drakov“ na hranici šestnástky.

„Ja som bol na kraji a neviem posúdiť, či to naozaj bola ruka. Ale moji desiati spoluhráči signalizovali, že áno, čiže zrejme si to nevymýšľali. Ak to bola pravda, mal sa určite pískať priamy kop alebo penalta,“ skonštatoval stredopoliar so sedemnástkou na drese.

Slovenskí futbalisti nenadviazali na štvrtkové víťazstvo v Trnave proti Maďarsku (2:0) a z úvodných dvoch kvalifikačných zápasov berú do tabuľky iba 3 body napriek tomu, že mali na viac. Pri otázke, či by bola deľba bodov príznačnejšia vzhľadom na priebeh stretnutia, si však Hamšík nebol úplne istý.

„Druhý polčas v našom podaní bol lepší. Ťažko povedať, či by remíza bola zaslúženejšia. Určite sme bodovo chceli niečo získať,“ odvetil Hamšík a na záver doplnil: „Všetko je otvorené a máme k dispozícii domácu odvetu. Dôležitý bude už najbližší kvalifikačný zápas v Azerbajdžane 11. júna. Musíme tam vyhrať.“