Nevlastný brat vodcu Kim Čong-una mal v čase smrti na tvári 1,4-násobok smrtiacej dávky VX

SHAH ALAM 10. októbra (WebNoviny.sk) – Nevlastný brat severokórejského lídra Kim Čong-una Kim Čong-nam mal v čase smrti na tvári látku VX v 1,4-násobne väčšom množstve ako je smrtiaca dávka.

V utorok to počas procesu v Malajzii s dvoma ženami, ktoré sú podozrivé z jeho vraždy, oznámil vládny chemický expert Raja Subramaniam. Podľa neho čistú chemickú bojovú látku objavili na Kimovom tele, v oku, krvnej plazme, na golieri a na rukávoch jeho saka. Už skôr pritom vypovedal, že na oblečení oboch podozrivých našli stopy po VX.

Smrtiaca dávka VX

Subramaniam v utorok vysvetlil, že na základe výskumov vykonaných na zvieratách by mala byť smrtiaca dávka VX 0,142 miligramu na kilogram telesnej hmotnosti jedinca, pričom 50 percent z testovaných po vystavení látke na ich pokožke zahynulo.

Na pokožke na tvári Kim Čong-nama zaznamenali 0,2 miligramu tejto látky na kilogram jeho telesnej hmotnosti. V oku to bolo len 0,03 miligramu, no do tela sa mu cez orgán látka vstrebala rýchlejšie ako cez kožu.

Ženám hrozí trest smrti

Vietnamka Doan Thi Huong a Indonézanka Siti Aisyah sú podozrivé z toho, že 13. februára otrávili Kim Čong-nama tak, že mu na medzinárodnom letisku v Kuala Lumpure potreli tvár jedom. Použili pritom nervovoparalytickú bojovú látku VX, ktorú OSN zaradila medzi zbrane hromadného ničenia. Predpokladá sa, že látka je súčasťou severokórejského chemického arzenálu.

Ženy, ktoré po odsúdení môžu čeliť až trestu smrti, povedali, že to považovali za žart pre skrytú kameru a svoju vinu popierajú. Podľa malajzijskej polície ďalší štyria podozriví zo Severnej Kórey opustili krajinu hneď po zabití Kim Čong-nama. Pchjongjang akékoľvek spojenie s vraždou odmieta.