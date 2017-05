Nevychovávajte peciválov, zapojte deti čo najskôr do starostlivosti o domácnosť

Bratislava, 18.5.2017 ( WBN/PR ) – Vedeli ste, že upratovaním domácnosti strávite priemerne až štyri hodiny denne? Pokiaľ už na to nechcete byť sami, zapojte do domácich prác deti. Nielen, že vám ich pomoc ušetrí čas, ale zároveň ich skvele pripravíte do života. Deti, ktoré sú odmalička zvyknuté pomáhať, sú v živote omnoho samostatnejšie. Vytvorte si doma systém organizácie, ktorý vám pomôže a deti naučí, ako správne fungovať.

Nebuďte otrokom domácnosti

Pokiaľ vám pripadá, že u vás doma panuje anarchia, tak chybu nehľadajte u ostatných členov domácnosti, ale sami u seba. Najväčším omylom je názor, že pre vaše ratolesti je lepšia prehnaná starostlivosť, než ich viesť k samostatnosti. Hlavným cieľom rodičov by malo byť naučiť deti rôzne zručnosti adekvátne k veku. V opačnom prípade, si môžu deti osvojiť nesprávne návyky podložené lenivosťou, ktorých sa už len ťažko zbavíte.

Vedeli ste, že

…je úplne nevhodné odmeňovať deti za domáce práce peniazmi? Okrem toho, že dieťa nebude pripravené na život, môže sa stať, že bude odmietať akékoľvek povinnosti bez finančnej odmeny. Rodičia, ktorí za domáce práce platia, dávajú deťom najavo, že ide o niečo nezáživné, čo je potrebné odmeniť.

Dovoľte deťom, aby vám pomáhali

Už keď má dieťa rok a pol, zvládne základné úlohy, ktoré sa podobajú skôr hre, ale neskôr ich dieťa začne vnímať ako povinnosť. Zhruba od troch rokov lákajú deti všetky činnosti, ktoré robia dospelí. Najskôr vám možno bude pripadať, že zapojenie detí do upratovania vás zdržuje a máte prácu navyše, vydržte a dieťa nekritizujte. Naopak vždy ho povzbudzujte a za vykonanú prácu chváľte. Zvoľte inú, ako peňažnú formu odmeňovania. Medvedíky HARIBO sú jednou z možností, ako oceniť detskú snahu nad vykonanou prácou. V predškolskom veku je dieťa schopné pomáhať s varením, vynášať kôš, ustlať posteľ atď. Školáci sú už pomerne samostatní, zvládajú si pripraviť raňajky, nakúpiť, povysávať a niekedy dokonca aj uvariť.

Na oblasť odmeňovania sa sústredí aj teória sebadeterminácie, ktorú založili psychológovia Deci a Ryan. „Pokiaľ dieťa niečo robí, pretože ho to baví, má k danej aktivite emočnú väzbu. Ak mu za výsledok platíme, môže toto puto presmerovať k odmene. Keď budeme oceňovať proces, teda samotnú snahu a nie výsledok, zvýšime u dieťaťa väzbu k tejto činnosti,“ vysvetľuje americkú teóriu psychologička a koučka Kamila Jetmarová a dodáva: „Do určitého veku dieťaťa nie je „víťazstvo“ vôbec dôležité. Pokiaľ je postavené na nezdravých základoch, ako sú napríklad ocenenia otecka či hmotná odmena, nevydrží to dlho. Tento typ motivácie je potrebné stále živiť, ale motivácia založená na vzťahu k procesu, teda k forme sebarealizácie, sa živí sama.“

V niektorých častiach Japonska je v školách zavedený systém O-Soji, kedy po sebe deti upratujú. Každý deň trávia 20 minút upratovaním svojej triedy a niekedy pomáhajú i so servírovaním obedov. „Zapojiť sa do upratovania je spôsob, ako deti naučiť postarať sa o seba. Zdvíha im to sebavedomia a my ich v tom podporujeme,“ uviedla učiteľka základnej školy.

Viac vo videu :

TIP:

Dôležité je viesť dieťa k dokončeniu jednej úlohy predtým, ako začne pracovať na ďalšej a to i v prípade, že konkrétna povinnosť nie je práve zábavná. To sa týka predovšetkým školákov, ktorí si musia rozvrhnúť školské a domáce povinnosti.

Ešte predtým, ako začnete aplikovať výchovné metódy týkajúce sa domácich prác, majte na pamäti pár tipov:

1) Vytvárajte dohody

Čím viac budete na dieťa naliehať, tým viac sa bude úlohám brániť. Namiesto rozkazov uplatňujte dohody, ktoré musia obe strany splniť, napr. „Keď so mnou utrieš prach, pomôžem ti postaviť stavebnicu“.

2) Nechajte dieťa vybrať si

Keď dieťati umožníte vybrať si medzi niekoľkými činnosťami, príjme lepšie fakt, že sa musí zapojiť. Úlohu, ktorú si vyberie, bude robiť svedomitejšie, ako tú, ktorú mu bola pridelená. Keď už zadávate úlohu, je dobré presne povedať, čo od dieťaťa chcete. Namiesto „Uprac si izbu,“ použite napr. „Uprac si stavebnicu, ktorú máš v izbe rozhádzanú po zemi.“

3) Vyvodzujte dôsledky

Ak dieťa nesplní úlohu, je potrebné nastaviť poriadok. Dieťa netrestajte, ale ukážte mu, že sa splneniu úlohy nevyhne, napríklad: „Po tých hračkách, ktoré si neupratal, predsa nemôžeme chodiť. Schováme ich a vrátiš sa k nim, až ich po sebe budeš upratovať.“ Naopak, keď dieťa úlohu splní, je veľmi dôležité ho pochváliť. Vhodnou odmenou sú napríklad obľúbené želatínové bonbóny HARIBO. Pochvala je veľmi významná, pretože deťom dodáva sebavedomie a následne sú svedomitejšie v plnení ďalších úloh. Navyše v týchto činnostiach nebudú vidieť nepríjemnú povinnosť.

4) Zachovajte dôslednosť

Akonáhle vyslovíte zákaz, musíte sa ho držať. Nenechajte sa hneď zlomiť, ale držte slovo minimálne do druhého dňa. Jedine tak si dieťa uvedomí, že systém myslíte vážne a na budúce si rozmyslí, ako bude k úlohám pristupovať.

Väčšina psychológov sa zhoduje v tom, že v populácii sa znižuje tzv. frustračná tolerancia (miera znášanlivosti voči záťaži), čo zapríčiňuje zvýšený sklon k úzkostným až depresívnym stavom. Jedným z dôvodov jej znižovania je i prostredie a spôsob výchovy dnešných detí. „Všeobecne je čím, ďalej tým častejšie, že deťom všetko pripravíme a oni to následne vnímajú ako samozrejmosť. Konkrétne sa to prejaví tak, že od detstva nemusia, či nie sú nútené prostredím, dobou alebo rodičmi, prekonávať žiadne ťažkosti,“ upozorňuje Kamila Jetmarová a dopĺňa: „Rodičia, ktorí chcú pre potomkov to najlepšie, odstraňujú aj potenciálne prekážky s veľkým predstihom a dieťa veľakrát nezaznamená, že nejaký problém nastal.“ Deti, ktoré sú od malička pripravené čeliť problémom, sú na dospelý život lepšie pripravené a len tak ich niečo nezaskočí.

Ako rodič ste pre svoje dieťa vzorom, a preto je len na vás, aký systém organizácie doma nastavíte. Nebuďte k sebe prísny a naučte sa viac oddychovať. Základom pre to, aby ste ušetrili trocha času sami pre seba, je zapojenie detí do chodu domácnosti, a to najlepšie od malička.