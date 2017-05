New Jersey chce Kovaľčuka naspäť v NHL, rokujú s jeho agentom

NEW JERSEY 9. mája (WebNoviny.sk) – Generálny manažér tímu NHL New Jersey Devils Ray Shero kontaktoval agenta ruského útočníka Iľja Kovaľčuka ohľadom jeho možného návratu do najlepšej ligy sveta.

Shero sa vyjadril, že si v súvislosti s budúcnosťou draftovej jednotky z roku 2001 necháva všetky možnosti otvorené. “Diabli” stále vlastnia práva na Kovaľčuka v rámci NHL, no oficiálne s ním nemôžu do otvorenia trhu s voľnými hráčmi 1. júla podpísať kontrakt. Majú naporúdzi niekoľko ťahov: môžu si ho ponechať v tíme, alebo s ním podpísať zmluvu a potom ho vytrejdovať do iného klubu NHL a to do ktoréhokoľvek tímu bez ohľadu na záujmy hokejistu.

Tridsaťštyriročný rodák z Tveru strávil v NHL 11 sezón, Zatiaľ naposledy sa predstavil na klziskách najlepšej hokejovej ligy sveta v ročníku 2012/2013, potom 4 roky pôsobil v drese elitného ruského klubu KHL SKA Petrohrad, s ktorým v apríli získal Gagarinov pohár. Kovaľčuk sa môže pýšiť deviatimi 30-gólovými sezónami v NHL.