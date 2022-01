Islanders zdolali vďaka asistencii Cháru Philadelphiu, Yandle odohral 965. zápas bez prerušenia (video)

Hokejisti Philadelphie prehrali v NHL trinástykrát za sebou, keď v utorok nestačili na hráčov New York Islanders na ich ľade 3:4. Vo víťaznom tíme si pripísal jeden bod aj Zdeno Chára, ktorý asistoval pri góle Noaha Dobsona na priebežných 1:2.

Mimoriadne skúsený obranca, ktorý čoskoro oslávi 45. narodeniny, si pripísal iba tretí bod v aktuálnej sezóne a prvý od 7. novembra 2021. Vo všetkých troch prípadoch išlo o asistencie pri góloch.

Chára si pripísal aj tri strely na bránku

Chára odohral takmer 19 a pol minúty, pričom na ľade bol aj 37 sekúnd počas oslabenia svojho tímu. Trenčiansky rodák si pripísal aj tri strely na bránku, bodyček, blok a dva plusové body.

Celkovo sa Chára dostal na 1640 zápasov v NHL, čím sa osamostatnil na deviatej priečke historického poradia dlhovekosti pred Kanaďanom Daveom Andreychukom. Nezničiteľný slovenský bek má na konte 669 bodov (207+462).

Smutný rekord Philadelphie

Philadelphia viedla na ľade NY Islanders už po trinástich minútach 2:0, pričom do dvojgólového náskoku sa predtým Flyers nedostali v pätnástich zápasoch od 18. decembra 2021. Napriek tomu hráči okolo kapitána Claudea Girouxa v UBS Arene neodvrátili trinástu prehru v sérii.

Je to smutný klubový rekord, dosiaľ ním bolo 12 zápasov bez víťazstva od 24. februára do 16. marca 1999 (8 prehier a 4 remízy). „Ťaháme pred sebou balvan, ale už sme aspoň strelili tri góly. Pred zápasom by som vravel, že by to malo stačiť na zisk bodu, ale inkasovali sme štyrikrát a opäť sme nebodovali,“ skonštatoval tréner Philadelphie Mike Yeo.

Odkedy vystriedal Alaina Vigneaulta 6. decembra, dosiahol s tímom Flyers iba päť víťazstiev (5-12-4), napriek tomu ho vedenie nemieni vymeniť minimálne do konca tejto sezóny.

Yandle odohral 965. zápas bez prerušenia

Aspoň malý dôvod na radosť má obranca Philadelphie Keith Yandle, ktorý odohral 965. zápas v NHL bez prerušenia. Týmto počinom vystriedal Douga Jarvisa na čele histórie profiligy v najdlhšej šnúre bez vynechaného zápasu. Jarvis absolvoval 964 zápasov bez prestávky v čase od 8. októbra 1975 do 10. októbra 1987.

„Ešte si to poriadne neuvedomujem, ale cítim vďačnosť. Som vďačný za každý zápas v tejto profilige, ktorá je najlepšia na svete. Na ľade mám tých najlepších spoluhráčov, v hľadisku sú zasa najlepší fanúšikovia. Tí ma vždy podržia, ak je to potrebné. Som súčasťou rodiny NHL dlhých 16 rokov, a to je viac ako splnený sen,“ uviedol Keith Yandle na webe NHL.

Tridsaťpäťročný Yandle nezmeškal ani jeden zápas v NHL od 26. marca 2009, keď ešte nastupoval za Phoenix Coyotes. Za sebou má aj dva roky v drese New York Rangers a päť sezón v organizácii Florida Panthers. Aktuálne je prvý rok súčasťou Philadelphie a v 43 zápasoch nazbieral 13 asistencií. Celkovo v kariére odohral v základnej časti profiligy 1075 zápasov a nazbieral v nich 613 bodov.