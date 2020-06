New York obnovil reštrikčné opatrenia, zaviedol karanténu pre osem amerických štátov

Štáty New York, New Jersey a Connecticut požiadali ľudí cestujúcich z iných amerických štátov, kde je počet prípadov ochorenia COVID-19 na vzostupe, aby absolvovali 14-dňovú samoizoláciu. Guvernér New Jersey Phil Murphy povedal, že ľudia v troch menovaných štátoch si „prešli peklom“ a nechcú už absolvovať „ďalšie kolo“ vírusových infekcií.

Počet nakazených narastá

Niektoré južné a západné štáty hlásili tento týždeň rekordné počty nakazených. Karanténa bude platiť pre Alabamu, Arkansas, Arizonu, Floridu, Severnú Karolínu, Južnú Karolínu, Texas a Utah, povedal novinárom guvernér New Yorku Andrew Cuomo.

Ľudia prichádzajúci z týchto štátov, medzi nimi aj obyvatelia New Yorku, New Jersey a Connecticutu, budú musieť v rámci prevencie na 14 dní do izolácie.

Rúška hrajú prim

University of Washington predpokladá, že do októbra stúpne počet obetí v USA na 180-tisíc alebo na 146-tisíc, pokiaľ by 95 percent Američanov nosilo rúška.

Doteraz Spojené štáty registrujú vyše 2,3 milióna prípadov a viac ako 121-tisíc úmrtí. Podľa zdravotníckych úradov budú nadchádzajúce týždne, čo sa týka potláčania pandémie, kľúčové.