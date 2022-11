Neymar má poškodené väzy v členku, ale dúfa, že v Katare ešte bude hrať. Brazílčania špekulujú, že ho Srbi zranili úmyselne

Napriek tomu, že členok brazílskej futbalovej hviezdy Neymara naďalej vyzerá dosť opuchnutý, hráč francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain sa nevzdáva nádeje, že ešte zasiahne do majstrovstiev sveta v Katare.

Neymar maróduje s poškodenými väzmi v pravom členku po tom, ako sa zranil vo štvrtkovom úvodnom zápase na šampionáte proti Srbsku (2:0).

Proti Švajčiarom určite nenastúpi

Lekári brazílskeho tímu povedali, že Neymar vynechá pondelňajší duel G-skupiny proti Švajčiarsku, ale nekonkretizovali, kedy by sa mohol vrátiť do akcie.

Hráč na Instagrame uviedol, že prežíva „jednu z najťažších chvíľ“ v kariére, no pôsobil optimisticky v súvislosti s jeho šancami na návrat ešte v priebehu turnaja na Blízkom východe.

„Áno, som zranený, bolí to a bude to bolieť. Som si však istý, že budem mať šancu vrátiť sa, pretože urobím všetko pre to, aby som pomohol mojej krajine, spoluhráčom a sebe,“ uviedol 30-ročný ofenzívny futbalista, ktorý je so 75 gólmi druhý najlepší strelec brazílskej reprezentačnej histórie. Za Pelého rekordom zaostáva o dva presné zásahy.

Zranil sa aj na domácich MS

Dodal, že na tieto majstrovstvá sveta čakal príliš dlho na to, aby preňho dopadli takto. „Nič v mojom živote nebolo ľahké, ani som nič nedostal zadarmo. Vždy som kráčal za svojimi snami a cieľmi,“ podotkol Neymar, ktorý utrpel zranenie aj na majstrovstvách sveta pred ôsmimi rokmi v Brazílii.

Vo štvrťfinále proti Kolumbii ho vyradilo z turnaja nepríjemné zranenie chrbta a „kanárici“ napokon prehrali v semifinále s Nemeckom vysoko 1:7.

V realizačnom brazílskeho mužstva údajne panuje názor, že Srbi chceli Neymara zraniť úmyselne. Hráči balkánskeho tímu vraj dostali inštrukcie, aby sa rovnakým spôsobom sústredili i na Viníciusa Júniora.