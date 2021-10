Neymar vidí v Katare 2022 svoju poslednú šancu stať sa majstrom sveta s výberom Brazílie

Brazílsky futbalový útočník Neymar z francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain si myslí, že budúcoročný svetový šampionát v Katare bude pre neho poslednou šancou, ako sa stať majstrom sveta.

Má síce len 29 rokov, uvedomuje si však, že pôsobenie na vrcholnej úrovni sa podpisuje na jeho tele aj mysli. V roku 2026 preto už nemusí byť jeho výkonnosť taká, aby sa dostal na MS.

Dva svetové šampionáty

Neymar zatiaľ absolvoval s národným tímom Brazílie dva svetové šampionáty. Doma v roku 2014 však jeho tím vypadol v semifinále a v Rusku 2018 vo štvrťfinále.

Malou náplasťou je pre neho aspoň to, že výber Brazílie ako kapitán priviedol k olympijskému zlatu v Riu de Janeiro 2016 na slávnej Maracane.

Posledné majstrovstvá

„Myslím si, že v Katare to budú moje posledné majstrovstvá sveta. Vidím to tak, pretože si nie som istý, či potom ešte budem mať mentálnu silu vyrovnať sa s účinkovaním na vrcholnej futbalovej úrovni. Preto o rok urobím maximum, aby sme s mojou krajinou uspeli a splnil som si tým môj najväčší sen, ktorý snívam odmalička. Verím, že to dokážem,“ povedal Neymar v dokumente na webe DAZN.com, informuje o tom web goal.com.

Brazílčania sú v boji o miestenku na MS 2022 na veľmi dobre ceste. Z deviatich kvalifikačných duelov zatiaľ nestratili ani bod a ich prípadná absencia na svetovom šampionáte je len v rovine teórie.