Neymar zrejme nepomôže PSG ani v ďalšom zápase

PARÍŽ 10. augusta (WebNoviny.sk) – Aj keď v piatok uplynie týždeň odvtedy, čo Neymar prestúpil z FC Barcelona do Paríža St. Germain za rekordných 222 miliónov eur, tento brazílsky futbalista stále nemá oprávnenie nastúpiť za svoj nový tím. Pôvodne mal byť k dispozícii minulú sobotu v ouvertúre nového ročníka francúzskej ligy proti tímu Amiens, no jeho medzinárodný transferový certifikát (ITC) nedorazil na príslušný úrad riadiaceho orgánu Ligue 1 včas.

Hráča síce pred duelom proti Amiens predstavili fanúšikom, tí ho však v zápase nemohli vidieť. Očakávalo sa, že v 2. kole ligy bude môcť Neymar zasiahnuť do hry v stretnutí na ihrisku Guingampu, ktoré je na programe v nedeľu. Riadiaci orgán ligy však informoval, že do stredajšej uzávierky (do 24.00 h) nedostal zo Španielska potrebný dokument.

Barcelona spomalila proces

Francúzi dodali, že “nerozumejú, prečo španielski kolegovia odmietli akceptovať platbu sumy, ktorá figurovala v Neymarovej zmluve ako výstupná klauzula.” Vo Francúzsku sa vyskytli špekulácie, že Barcelona spomalila celý proces ako odvetné opatrenie proti PSG po tom, čo tento francúzsky klub lákal jedného z ich hráčov z Camp Nou do svojich radov.

Podľa francúzskych novín L’ Équipe nie je pravdepodobné, že PSG požiada Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), aby sa k záležitosti vyjadrila, pretože by to mohlo proces ešte viac spomaliť. Tréner PSG Unai Emery sa minulý týždeň vyslovil, že “si nie je istý, že Španielsko urobilo všetko, aby Neymar mohol hrať neodkladne za parížsky klub”.

Problémy kvôli vyšetrovaniu prezidenta

Prezident Francúzskej futbalovej federácie Noel Le Graet pripustil, že príčinou môžu byť aj problémy vnútri Španielskej kráľovskej futbalovej federácie v súvislosti s vyšetrovaním Ángela Maríu Villara, jej suspendovaného prezidenta. Hráč si zatiaľ užíva voľno v Saint-Tropez, kde ho zachytili na fotografiách sediac s priateľmi pri spoločnom stole.

Podľa španielskej spravodajskej agentúry EFE FC Barcelona čaká na výpis z banky, ktorý potvrdí, že 222 miliónov eur prišlo na účet klubu. Dovtedy neposkytne PSG medzinárodný transferový certifikát.