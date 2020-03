Nezachraňujú nás testy, ale urobené opatrenia, reaguje Pellegrini na kritiku Matoviča

Expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa poďakoval za doterajšiu prácu hlavného hygienika Jána Mikasa, všetkým pracovníčkam a pracovníkom v laboratóriách, ktorí testujú lekárov, aby sa mohli vrátiť do práce.

„Chcem sa im za pána Matoviča ospravedlniť za to, že ich obvinil, že netestujú dosť, resp. že hádam ešte aj zatajujú výsledky a naschvál nám dávali zlé informácie. Tak to nie je,“ povedal Pellegrini v relácii TA3 V politike.

S nemenovanou firmou sa podľa neho rokuje desať dní, aby dodávala ďalšie testy, a časť testov by sa mohla začať vyrábať aj na Slovensku na doplnenie počtu.

„Preto sme držali rezervy v súkromných laboratóriách, aby ich neminuli len na také obyčajné testovanie pre toho, kto sa chce za peniaze otestovať. Ale aby tie rezervy tu boli a musíme zase o týždeň niekde zháňať. A budeme možno zháňať aj o mesiac, a možno že aj o dva,“ uviedol expremiér.

Opatrenia sme prijali skôr ako v Česku

Matovič podľa Pellegriniho nepovedal nič nové, pričom odmietol, aby niekto v priamom prenose klamal. Pellegrini poznamenal, že hlavný hygienik v sobotu na vláde povedal, že sa testuje presne toľko, koľko je potrebné, a každého, koho usúdili, že treba testovať, tak otestovali.

„My sme niektoré opatrenia prijali ešte skôr ako Česká republika. Častokrát český premiér telefonoval a konzultovali sme, čo sme spravili my, čo ide urobiť on. My sme oproti európskym krajinám, nielen V4, ale aj väčšej časti Európy, boli v mnohých oblastiach popredu,“ poznamenal Pellegrini.

„A nás dnes nezachraňujú testy, nás zachraňujú zavreté školy, zákaz všetkých športových podujatí, zavretie všetkých obchodov, okrem potravín, drogérií. Toto nás zachraňuje a posúva k lepšej časti sveta. Nie to, či máme tritisíc alebo osemtisíc testov,“ upozornil expremiér.

Dovezené rýchlotesty z Číny

Testy a respirátory sú podľa neho len malá časť celého komplexu. „Ak by sme dnes na sklade mali dva milióny respirátorov, stotisíc testov a neboli urobili to, čo sme urobili, tak tu dnes máme taký stav ako v Taliansku,“ zdôraznil Pellegrini.

Dovezené rýchlotesty z Číny majú podľa neho efektívnosť v určitom čase choroby, keď sú v tele protilátky, ktoré tento test zachytáva.

„Expertné testy sú založené skôr na odhaľovaní nejakej molekuly, nie som expert, ktorá zachytí hneď nositeľa vírusu. Treba sa pýtať odborníkov, kedy je ešte potrebné masovo merať a testovať a kedy nie,“ dodal Pellegrini. Ľudia by sa preto mali správať preventívne tak, ako keby vírus mali a obmedzili kontakt s ostatnými ľuďmi.