Nezamestanosť na Slovensku opäť zlomila historický rekord, minister túži po piatich percentách

BRATISLAVA 18. augusta (WebNoviny.sk) – Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla ku koncu júla tohto roka 6,7 %. Historicky najnižšia miera nezamestnanosti na Slovensku sa tak ešte viac znížila.

Oproti júnu miera evidovanej nezamestnanosti klesla o 0,20 percentuálneho bodu. Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 2,74 percentuálneho bodu. Na piatkovej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 182 754 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s júnom ide o pokles o 5 243 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 73 706 osôb.

Pozitívny vývoj slovenskej ekonomiky

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na “péenke” alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 7,91 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,23 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 3,05 percentuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval v júli 215 495 osôb. Medzimesačne je to pokles o 6 438 osôb, v porovnaní s júlom vlaňajška je to menej o 82 154 ľudí.

“Bol by som veľmi rád, aby na prelome rokov 2017 a 2018 sme začínali nezamestnanosť číslom päť,” povedal na tlačovej besede minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Tento cieľ vidí ako reálny vzhľadom na pozitívny vývoj slovenskej ekonomiky. “Veľmi veľa bude záležať na tom, do akej miery sa dokážu čo najrýchlejšie uplatniť na trhu práce absolventi,” tvrdí.

Odlišná pozornosť pre západ a východ

Ministra práce potešilo, že celková nezamestnanosť na Slovensku prvýkrát v histórii Slovenska klesla pod 8 %. “Je potešujúce, že aj Eurostat, ktorý pravidelne dáva štatistické výsledky z hľadiska vývoja nezamestnanosti v celej Európskej únii, skonštatoval, že za mesiac jún sa Slovenská republika dostala pod priemer Európskej únie,” povedal. Upozornil na to, európsky štatistický úrad zverejňuje údaje o nezamestnanosti s mesačným oneskorením.

Podľa šéfa rezortu práce je na západe Slovenska 20 okresov, ktoré majú mieru nezamestnanosti na úrovni 3 % až 4 %, avšak na strednom a východnom Slovensku sa nachádza 20 okresov s nezamestnanosťou nad 10 %, pričom okres Rimavská Sobota eviduje mieru nezamestnanosti nad 20 %. “Je potrebné venovať odlišnú pozornosť západu a východu Slovenska,” povedal Richter. Na východe Slovenska podľa neho úrady práce organizujú výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest nezamestnanými, na západe Slovenska však pri nedostatku pracovnej sily sa potreby firiem uspokojujú aj prijímaním pracovníkov z tzv. tretích krajín, teda krajín mimo Európskej únie.