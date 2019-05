Nezamestnanosť klesá, v zaostalých okresoch sú však podľa analytika reálne čísla vyššie

BRATISLAVA 26. mája (WebNoviny.sk) – Hoci miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu apríla klesla pod 5 %, na Slovensku bolo v minulom mesiaci 12 okresov s dvojcifernou mieru nezamestnanosti.

Na nelichotivej prvej priečke je dlhodobo okres Rimavská Sobota, kde v minulom mesiaci bolo evidovaných na úrade práce takmer 16 % ekonomicky aktívnych obyvateľov.

Trvalý pobyt nezmenili

Nasleduje okres Kežmarok s vyše 15-percentnou mierou evidovanej nezamestnanosti a okresy Revúca a Rožňava, kde miera nezamestnanosti presiahla 13 %. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ako pre agentúru SITA upozornil analytik Inštitútu zamestnanosti Alexej Dobroľubov, čísla nezamestnanosti v zaostalých okresoch sú však reálne vyššie.

„Vyšší počet obyvateľov sa presťahoval za prácou, ale trvalý pobyt majú v pôvodnom okrese, čo kriví štatistiku nezamestnanosti smerom dole,“ uviedol.

Inkluzívny trh práce

Znižovaniu miery nezamestnanosti v najmenej rozvinutých okresoch by podľa analytika pomohol takzvaný inkluzívny trh práce, na ktorom by dlhodobo nezamestnaní mali šancu získať pracovné návyky a pripraviť sa skutočný trh práce.

„Zároveň je to budovanie infraštruktúry, ale aj podpora podnikateľských zámerov s vyššou pridanou hodnotou, ktorá by vyššie kvalifikovanú pracovnú silu prilákala spať do regiónov,“ tvrdí Dobroľubov.

Bez silnejšej kúpyschopnosti obyvateľov v menej rozvinutých okresoch bude totiž podľa neho náročné naštartovať dostatočne lokálne ekonomiky.

Trenčín je na tom najlepšie

Mieru evidovanej nezamestnanosti pod 5 % minulý mesiac vykázalo 51 okresov na Slovensku. Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola v okrese Trenčín.

Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 1,72 % disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce.

Nasledovali okresy Šaľa, Hlohovec a Bratislava V. V okrese Šaľa miera evidovanej nezamestnanosti v apríli tohto roka dosiahla 1,78 %, v okrese Hlohovec 1,88 % a v okrese Bratislava V 1,94 %.