Nezamestnanosť na Slovensku by mala byť na vrchole, voľné miesta môžu obsadiť cudzinci

Miera nezamestnanosti na Slovensku by mala vrcholiť už v úvode roka. Tvrdí to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Napriek aktuálnej omikron vlne pandémie by už február podľa neho mohol priniesť ďalšie známky oživenia, hoci miera nezamestnanosti by mala stále zostávať blízko januárovej hodnoty.

„Nárast počtu neobsadených pracovných pozícií naznačuje, že popandemický reštart ekonomiky očakávaný na jar by mal mať pozitívny dopad aj na výšku nezamestnanosti,“ uviedol. Pre regionálne disproporcie a nízku mobilitu za prácou časti nezamestnaných však podľa neho najskôr povedie opäť i k zvýšenému dovozu pracovnej sily zo zahraničia.

Napriek tomu, že ekonomika by sa mohla dostať na úrovne spred COVID krízy už v nasledujúcom kvartáli, miera nezamestnanosti sa na úrovne z konca roku 2019 podľa Koršňáka pravdepodobne nedostane skôr ako v závere roka tohto roka.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v januári tohto roka medzimesačne vzrástla o 0,2 percentuálneho bodu na 6,96 percenta. Celková miera nezamestnanosti sa oproti decembru minulého roka zvýšila o 0,18 percentuálneho bodu na 7,58 percenta. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie, teda pripravených ihneď nastúpiť do práce, v prvom mesiaci toto roka stúpol o 5,2 tisíca na takmer 188-tisíc.