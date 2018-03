Nezamestnanosť na Slovensku opäť klesla, je na historickom minime

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) – Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu februára tohto roka oproti januáru klesla o 0,16 percentuálneho bodu na 5,72 %.

Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 2,67 percentuálneho bodu. Na utorkovej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 158 444 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s januárom toho roka ide o pokles o 4 631 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 70 221 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,97 %.

Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,15 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 2,83 percentuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci februára 193 321 osôb. Medzimesačne to bol nárast o 3 947 osôb, v porovnaní s februárom vlaňajška je to menej o 73 898 ľudí.

Príspevok na kompenzáciu straty dávok

Ako na tlačovej besede uviedol štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, Slovensko sa pri celkovej miere nezamestnanosti dostalo na historicky najnižšiu úroveň. „Pokles celkovej miery nezamestnanosti pod 7 percent sme na Slovensku ešte nikdy nemali,“ povedal.

Upozornil pritom na pokles počtu dlhodobo nezamestnaných. „Veľmi sa nám osvedčuje motivácia dlhodobo nezamestnaných prijímať prácu aj s nižšími nástupnými platmi,“ povedal. Od roku 2015, kedy vláda zaviedla osobitný príspevok na kompenzáciu straty sociálnych dávok pri zamestnaní sa, sa podľa Ondruša týmto spôsobom podarilo zamestnať 41,5 tisíca dlhodobo nezamestnaných.

Absolventi stredných a vysokých škôl

Štátny tajomník rezortu práce upriamil pozornosť aj na vývoj nezamestnanosti pri absolventoch stredných a vysokých škôl. „V oboch týchto skupinách sa aj naďalej zlepšujú výsledky,“ tvrdí. V júni minulého roka bolo podľa Ondruša v evidencii úradov práce takmer 8,4 tisíca absolventov vysokých škôl. „Na konci februára, teda po ôsmich mesiacoch, ich bolo 1 498,“ povedal.

Z evidencie úradov práce tak podľa štátneho tajomníka odišlo takmer 7 tisíc nezamestnaných absolventov vysokých škôl. Pokles počtu nezamestnaných nastal aj pri absolventoch stredných škôl, a to zo 7 tisíc na 4 tisíc. Problémom absolventov stredných škôl pritom podľa Ondruša je to, že buď im chýbajú praktické skúsenosti, alebo nezískavajú na škole znalosti požadované zamestnávateľmi.