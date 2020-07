Nezamestnanosť na Slovensku presiahla sedem percent, evidovali aj tisícky vysokoškolákov

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v júni tohto roka stúpla o 0,20 percentuálneho bodu na 7,40 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci vyššia o 2,43 percentuálneho bodu. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Úrady práce evidovali na konci šiesteho mesiaca tohto roka 203 586 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s májom ide o nárast o 5 330 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, v júni stúpol o 66 960 osôb.

Stúpa aj počet zamestnaných

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 8,20 %.

V porovnaní s májom tohto roka išla nahor o 0,24 percentuálneho bodu, medziročne stúpla o 2,16 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali v júni celkovo 225 508 ľudí bez práce, čo je v porovnaní s májom tohto roka o 6 349 osôb viac.

Minulý mesiac si na Slovensku našlo prácu 13 986 ľudí. „V porovnaní s májom 2020, keď sa zamestnalo 9 665 uchádzačov o zamestnanie, je to o 4 321 zamestnaných ľudí viac. Je to dokonca viac ako v júni minulého roka, keď do zamestnania nastúpilo 12 973 ľudí,“ uviedlo ústredie práce v tlačovej správe. Už druhý mesiac tak podľa ústredia práce stúpa počet úspešných uchádzačov na trhu práce.

Úrady práce v minulom mesiaci vyradili z evidencie 16 956 uchádzačov o zamestnanie, z toho 13 986 sa umiestnilo na trhu práce, pre nespoluprácu odišlo 63 osôb a ďalších 2 907 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov, ako sú starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu alebo odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a podobne.

Najviac absolventov pribudlo z ekonomických vied

V júni sa už do evidencie prihlásilo aj 4 713 absolventov vysokých škôl, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v tomto roku. Najviac sa ich evidovalo na úradoch práce v Prešove – 402, Košiciach – 373, Bardejove – 225 a v Nitre – 217.

Podľa odboru vzdelania pribudlo najviac evidovaných absolventov z ekonomických vied – 735, lekárskych vied – 514, nelekárskych zdravotníckych vied – 419 a pedagogických vied – 331.

Po troch mesiacoch evidujú úrady práce mierny nárast počtu voľných pracovných miest. Ku koncu júna tohto roka úrady práce evidovali 68 045 voľných pracovných miest, čo je medzimesačný nárast o 95 miest.

Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 21 359, najmenej v Prešovskom kraji, kde ich bolo 3 998.

Agentúra SITA oslovila analytikov so žiadosťou o komentár.