Nezamestnanosť na Slovensku sa drží pod piatimi percentami, Richter poukázal aj na útlm v hutníctve

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu augusta tohto roka zostala na úrovni 4,97 %. Na tejto hodnote pritom bola v júni aj júli tohto roka. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci nižšia o 0,45 percentuálneho bodu.

Dynamika zamestnávania oslabila

Na piatkovej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič. Úrady práce evidovali na konci augusta 137 006 disponibilných uchádzačov o zamestnanie.

V porovnaní s júlom ide o nárast o 33 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 11 929 osôb.

„Nie je jednoduché komentovať tento vývoj,“ povedal na tlačovej besede minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. V predchádzajúcich mesiacoch sa podľa neho dynamika zamestnávania oslabila.

Nástroje aktívnej politiky práce

Poukázal na útlm v hutníctve, v ktorom chce rezort podľa Richtera ponúkať nástroje aktívnej politiky trhu práce. Malo by ísť o príspevok na podporu udržania pracovného miesta, či vzdelávacie programy. „Aj za minulý mesiac evidujeme skoro 1 100 nových pracovných miest, dostali sme sa na číslo 95 tisíc, čo tu historicky nikdy nebolo,“ povedal minister.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,04 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,03 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 0,50 percentuálneho bodu.

Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci augusta tohto roka 166 241 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 1 116 osôb, v porovnaní s augustom vlaňajška je to menej o 13 002 ľudí.

Agentúra SITA bude správu aktualizovať.