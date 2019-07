Nezaradené poslankyne Gaborčáková aj Červeňáková rokujú o spolupráci s KDH

Nezaradené poslankyne NR SR Soňa Gaborčáková aj Elena Červeňáková rokujú s predsedom KDH Alojzom Hlinom o možnej spolupráci. Agentúre SITA to potvrdili všetci traja.

„Môžem potvrdiť, že rokovania o forme spolupráce s KDH prebiehajú,“ uviedla Gaborčáková s tým, že KDH je stabilný politický subjekt s kresťanskými hodnotami. „Čo môže z môjho pohľadu poslúžiť ako hrádza proti svojvôli politikov,“ dodala.

Sociálna politika bez populizmu

Gaborčáková v spolupráci kladie dôraz na sociálnu politiku bez populizmu. „Slovensko bude čeliť nezvratným výzvam, ktoré budú náročné na riešenia a financovanie. Z tohto dôvodu musí KDH zaujať jasné stanovisko, aby starších, chorých a ľudí na okraji spoločnosti uchránilo,“ uviedla.

Červeňáková priblížila, že po odchode z klubu OĽaNO tak ako ostatní nezaradení poslanci začala rokovať o možnej spolupráci s inými politickými stranami.

„Môžem potvrdiť, že som počas intenzívnych rokovaní našla spoločnú reč s predsedom Kresťanskodemokratického hnutia Alojzom Hlinom o budúcnosti slovenského zdravotníctva. Oslovila ma jeho korektnosť a otvorenosť pri rokovaniach, ale taktiež úprimný záujem o riešenie problémov sestier, zdravotníkov a pacientov. Je pre mňa nesmierne dôležité pomôcť postaveniu sestier a zdravotníckych pracovníkov, ale taktiež riešiť problémy ľudí ohrozených chudobou, pretože kvôli tomu som vstupovala do politiky,“ priblížila poslankyňa.

Sociálno-zdravotná starostlivosť

Tiež by chcela pokračovať v spolupráci s poslankyňou Národnej rady SR Soňou Gaborčákovou na sociálno-zdravotnej starostlivosti o seniorov v dlhodobej starostlivosti.

„Som stále presvedčená o tom, že potrebujeme zmenu systému v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorá zlepší spoločenské postavenie sestier a zdravotníckych pracovníkov. Iba tak zabezpečíme kvalitnejšiu starostlivosť a bezpečnosť pacientov. O prípadnej konkrétnej spolupráci s KDH budem informovať v krátkom čase po ukončení rokovaní,“ dodala.

Kresťanskodemokratické hnutie má ambíciu zostaviť silnú kandidátku pre parlamentné voľby 2020. „Prvýkrát v histórii by sme mali mať, zatiaľ to pracovne voláme ´modulárnu výstavbu kandidátky,´ v rámci nej budeme mať aj modul ´sila kresťanského, konzervatívneho sveta,´ v tomto module rátame s účasťou viacerých osobností konzervatívneho sveta,“ uviedol v stanovisku pre agentúru SITA hovorca KDH Stano Župa.

Dodal, že rokovania s nezaradenými poslankyňami sa konajú v diskrétnom móde. „O výsledkoch budeme informovať. Čakajú nás veľké zápasy. Zápas o to, aký svet tu bude. Čaká nás aj zápas o podobu kresťanskej, konzervatívnej politiky. Či to bude podoba umiernenej, modernej konzervatívnej politiky, ktorá dokáže primárne hovoriť za čo je a nielen proti čomu je. Politiky, ktorá nebude mať ambíciu pozerať ľuďom do spální,“ uzavrel s tým, že k takejto politike prizývajú a budú prizývať.