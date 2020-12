Nezastaviteľný Ronaldo v počte gólov prekonal Pelého, predbehol aj Lewandowskeho (video)

Cristiano Ronaldo bude mať v úvode februára 36 rokov, ale stále nemieni prestať v strieľaní gólov na najvyššej futbalovej úrovni. Skvelý portugalský zakončovateľ v sobotu dvoma zásahmi prispel k hladkému triumfu Juventusu Turín na ihrisku Parmy (4:0).

Pre svoj excelentný výskok pri góle na 2:0 dostal od španielskeho denníka Marca pomenovanie „Air Ronaldo“ a pripomenul, že stále patrí medzi najlepších hlavičkárov na svete.

Najviac gólov v Serie A od roku 1961

Jeho dva góly však mali aj hlbší štatistický význam. V aktuálnej sezóne 2020/2021 skóroval jedenásty a dvanásty raz, čím sa dostal na čelo tabuľky kanonierov Serie A. O gól predstihol Belgičana Romela Lukakua z Interu Miláno, ktorý má na konte 11 zásahov. Ešte výpovednejšia je štatistika Ronaldových gólov v kalendárnom roku 2020. V Serie A ich nastrieľal dovedna 33, čo je v tejto súťaži najviac od roku 1961.

Zároveň je to o jeden gól viac ako dosiahol v roku 2020 čerstvý držiteľ ocenenia FIFA The Best pre najlepšieho futbalistu sveta Robert Lewandowski v I. bundeslige v drese Bayernu Mníchov. „A Lewandowski už Ronalda nepredstihne, lebo bundesliga bude pokračovať až po Novom roku, zatiaľ čo Juventus ešte hostí Fiorentinu pred vianočnou prestávkou,“ pripomenul špecializovaný web football-italia.net.

Vo všetkých súťažiach skóroval viackrát Lewandowski

Rovnaký zdroj pre objektívnosť dodáva, že Lewandowski je pred Ronaldom v celkovom počte gólov vo všetkých súťažiach v roku 2020. Poliak ich má na konte 45, kým Portugalčan 41. Tretí je Romelu Lukaku s 34 zásahmi a štvrtý Erling Haaland z Borussie Dortmund s 33 gólmi.

Ronaldove dva góly proti Parme majú ešte jeden historickejší rozmer. Podľa denníka Corriere dello Sport práve v tomto zápase Ronaldo preskočil legendárneho Brazílčana Pelého v rebríčku gólov dosiahnutých v oficiálnych zápasoch. CR7 ich má aktuálne na konte 758 a „O Rei“ 757. V tejto štatistike však nie sú zarátané góly dosiahnuté v nižších súťažiach, resp. počas juniorskej kariéry. Tieto zásahy však ráta Gazzetta dello Sport a podľa nej je Pelé stále pred Ronaldom o 11 gólov. Čerstvý osemdesiatnik ich nastrieľal 767, kým útočník Juventusu 756.