Nezhody PS/Spolu a KDH o registrovaných partnerstvách spochybňujú zmysel predvolebných dohôd

Nezhody medzi koalíciou PS/Spolu a KDH o presadení registrovaných partnerstiev sa dali očakávať a problematizujú zmysel predvolebných dohôd.

Myslí si to predsedníčka poslaneckého klubu opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Natália Blahová, ktorá to uviedla pre agentúru SITA s tým, že registrované partnerstvá nesmú stáť v ceste vláde zmeny.

Lepší život pre menšiny

Pripomenula, že strana SaS ako prvá vyšla na Slovensku s rozšírením práv aj pre páry rovnakého pohlavia a tento programový cieľ považuje naďalej za správny.

„Problém registrovaných partnerstiev treba zbaviť vyhrotených ideologických postojov a hľadieť naň s tým, či registrované partnerstvá ukrajujú z práv ostatných občanov. Odpoveď je jednoznačne záporná. Ak vznikne šanca na vládu dnešných opozičných strán, nemala by stroskotať na registrovaných partnerstvách. Registrované partnerstvá nesmú stáť v ceste vláde zmeny,“ priblížila Blahová.

Je presvedčená, že táto otázka by sa mala vyriešiť s chladnou hlavou. „Ak v takejto vláde budú mať prevahu strany, ktoré registrované partnerstvá presadzujú, mali by im strany, ktoré majú voči nim ideologické výhrady, v záujme vyššieho cieľa ustúpiť. Registrované partnerstvá nepoškodzujú nikoho, žiadne manželstvo, žiadnemu občanovi neuberajú z jeho základných práv a slobôd. Naopak, zlepšujú život menšine a zaradia Slovensko medzi vyspelé civilizované štáty,“ uzavrela.

Našli prienik v iných témach

Politici koalície Progresívne Slovensko a Spolu s predstaviteľmi KDH našli zhodu v niektorých oblastiach rodinnej politiky. Ide napríklad o podporu tehotných žien či garantované miesta v škôlke. Informovali o tom v piatok 9. augusta lídri zoskupení Michal Truban (PS), Miroslav Beblavý (Spolu) a Alojz Hlina (KDH). Hlina sa vyjadril aj k otázke registrovaných partnerstiev.

Avizoval, že KDH za takýto zákon nezahlasuje, ale ak by napríklad po komunálnych voľbách v roku 2022 bolo v parlamente dosť hlasov na to, aby takýto zákon prešiel, KDH by si vzalo mesiac na premyslenie, ako bude ďalej v koalícii pokračovať.

V otázke registrovaných partnerstiev Hlina priznal, že jeho návrh nechať tému po spojených komunálnych voľbách v roku 2022 nie je uzavretý. „Neprekvapím nikoho. Nemôžeme zahlasovať za registrované partnerstvá, ani nezahlasujeme, ale chceme byť konštruktívni a racionálni,“ povedal Hlina. Truban s Beblavým zase ocenili, že Hlina im svoj návrh prezentoval na stretnutí a nedával im odkazy cez médiá a sociálne siete.