Neznámy páchateľ zaútočil v Starej Ľubovni na mladú ženu, na pomoc jej prišli dvaja muži

BRATISLAVA 1. októbra (WebNoviny.sk) – Zatiaľ neznámy páchateľ zaútočil na 20-ročnú ženu na Námestí gen. Štefánika v Starej Ľubovni.

Chytil ju za zadok, na pomoc jej prišli dvaja muži, no útočník ich fyzicky napadol, strkal a kopal do nich. Ženu ešte aj opľul a kopol do nohy, utrpela zranenia s dobou liečenia päť až 14 dní.

Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva. Agentúru SITA o tom informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.