Nezvyčajný príbeh atómovej bomby. Odpočítavanie 1945

12. apríl 1945. Po dlhých rokoch krvavých konfliktov v Európe a v Tichomorí zaskočí Spojené štáty správa o úmrtí prezidenta Franklina D. Roosevelta. Turbulentné udalosti nasledujúcich dní, týždňov a mesiacov napokon vyústia do príkazu nového prezidenta Harryho Trumana zhodiť prvú atómovú bombu na svete.

Toto je novinka z vydavateľstva Ikar Odpočítavanie 1945 .

Vzrušujúce rozprávanie, v ktorom vystupujú najpozoruhodnejší lídri v histórii. Približuje nám zmýšľanie kľúčových osobností, ktoré sa podieľali na zostrojení najničivejšej zbrane na svete, pričom každá z iných dôvodov: legendárneho Alberta Einsteina, ktorý napokon označil svoju hlasnú podporu atómovej bomby za „najväčšiu chybu v živote“; popredného výskumníka Roberta „Oppieho“ Oppenheimera a sovietskych špiónov, ktorí potajomky prenikli do jeho tímu; súťaživých pilotov vybraných na zhodenie bomby a mnohých ďalších.

Odpočítavanie 1945 je zároveň príbehom o novom, ešte nevyskúšanom prezidentovi postavenom pred rozhodnutie použiť prvú americkú zbraň hromadného ničenia.

Kniha nám však poskytuje aj svedectvo o živote bežných amerických a japonských civilistov v čase vojny – od „kalutronových dievčat“ ako Ruth Sissonová zo štátu Tennessee po desaťročnú obyvateľku Hirošimy Hideko Tamurovú, ktorá prežila v epicentre výbuchu, ako aj svedectvo o živote amerických vojakov bojujúcich v Tichomorí, s obavami čakajúcich na rozkaz zahájiť inváziu do Japonska. Odpočítavanie 1945 energicky, inteligentne a s ľudskosťou podáva definitívny výklad jedného z okamihov s najväčšími následkami v histórii.

…vedel, aká dôležitá je táto misia. Ak bude bomba fungovať, ako tvrdili, jeho lietadlo sa zapíše do histórie. Nad menom sa musel vážne zamyslieť. Prvú atómovú bombu na svete nebolo možné zhodiť z „Lietadla číslo 82“.

Potreboval niečo dôstojné, poetické, ale nie príliš ťažké.

„Čo by navrhla mama?“ rozmýšľal. Myšlienky mu zaleteli k matke, statočnej červenovláske, ktorej pokojná sebadôvera bola preňho od detstva zdrojom sily. V čase, keď zanechal štúdium medicíny a otec si myslel, že mu preskočilo, Enola Gayová Tibbetsová sa postavila na synovu stranu. Povedala mu: „Syn môj, viem, že všetko bude v poriadku.“

Enola Gay. Neznelo to zle…

Vypočujte si úryvok v podaní herca Borisa Farkaša. Zavedie nás do chvíle, kedy sa vtedajší viceprezident Harry Truman dozvedel smutnú správu, ktorá mu zmenila život.

Chris Wallace

Moderátor spravodajskej relácie Fox News Sunday. Počas osemnástich rokov vo Foxe sa venoval takmer každej dôležitej politickej udalosti. V televíznom a rozhlasovom spravodajstve pôsobí päť desaťročí a za ten čas urobil rozhovory s početnými americkými a svetovými poprednými osobnosťami, vrátane siedmich amerických prezidentov. Získal všetky významné ocenenia v oblasti televízneho a rozhlasového spravodajstva, medzi nimi tri ceny Emmy, strieborný štafetový kolík duPonta a Columbijskej univerzity a Peabodyho cenu. Je autorom dvoch bestsellerov New York Times: Countdown bin Laden a Odpočítavanie 1945: Nezvyčajný príbeh atómovej bomby a 116 dní, ktoré zmenili svet.

