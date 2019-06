NHL plánuje viacero prevratných zmien v pravidlách, je medzi nimi aj video pre rozhodcov

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) – Zámorská hokejová NHL by sa čoskoro mohla dočkať viacerých zmien v pravidlách.

Súťažná komisia profiligy totiž na svojom zasadnutí v kanadskom Toronte schválila návrh šiestich základných úprav, ktoré však potrebujú súhlasné stanovisko od Výkonnej rady hráčskej asociácie NHLPA a Rady guvernérov klubov NHL.

Zmena pri striedaniach a vhadzovaniach

Prvou plánovanou zmenou je rozšírená možnosť posudzovania jednotlivých situácií pri videu, detaily však nie sú známe. Nemala by však chýbať šanca pre rozhodcov preskúmať svoje vlastné verdikty. Druhou úpravou je povinnosť hráčov mať na hlave prilbu, v opačnom prípade musí hokejista opustiť hraciu plochu.

Ďalšou zmenou by mohol byť zákaz striedať pre brániaci sa tím, ktorého brankár preruší hru po strele spoza červenej čiary. V takom prípade by malo útočiace mužstvo možnosť vybrať si miesto pre vhadzovanie v útočnom pásme – v pravom alebo ľavom kruhu.

Viacero úprav je plánovaných aj v súvislosti so striedaniami a vhadzovaniami. Pri zakázanom uvoľnení súpera či na začiatku presilovky by si útočiaci tím mohol vybrať kruh, v ktorom sa bude vhadzovať puk. Striedať by tiež nemohlo mužstvo, ktoré spôsobí prerušenie hry posunutím bránky.

Úpravy schválila Súťažná komisia NHL

Ďalšou navrhovanou zmenou je vhadzovanie v útočnom pásme napriek tomu, že hráč tímu v ofenzíve sa postará o prerušenie hry vyhodením puku mimo hraciu plochu. Posledná navrhovaná úprava by sa netýkala priamo zápasov, ale postavenia tímov v tabuľke pri rovnosti bodov.

Spomenuté možné úpravy schválila desaťčlenná Súťažná komisia NHL. Polovicu skupiny tvorili hráči (Ron Hainsey, Connor Hellebuyck, Connor McDavid, John Tavares a James van Riemsdyk), druhú polovicu manažéri či vlastníci klubov (Craig Leipold, David Poile, Ken Holland, Doug Wilson a Steve Yzerman).