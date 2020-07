NHL po pandémii koronavírusu reštartujú 1. augusta, na svete je aj nová kolektívna zmluva

Národná hokejová liga NHL a Hráčska asociácia NHLPA sa dohodli na novej kolektívnej zmluve, ktorá by mala platiť do leta 2026.

Profiliga o tom informovala na svojom oficiálnom webe, súčasťou dohody je aj manuál na ukončenie aktuálnej sezóne od polovice marca prerušenej pre pandémiu koronavírusu. Väčšina ďalších informácií už bola známa v pondelok.

Pôjde o obnovenie sezóny v špeciálnom formáte play-off s 24 tímami. Začiatok tréningových kempov stanovili na 13. júla, vyraďovacia časť by mala odštartovať 1. augusta. Informácia, že sa sezóna bude dohrávať bez divákov v kanadských mestách Edmonton a Toronto, zatiaľ nie je oficiálna aj keď práve tieto dve hokejové bašty sú najväčšími favoritmi a ako dejiská duelov ich potvrdila kanadská TSN.

„Zdravotný manuál má 47 strán a obsahuje hygienické a bezpečnostné opatrenia, na ktorých sa obe strany dohodli po niekoľkých týždňoch rokovaní. Každý hráč má právo sa do utorka 17.00 h východného času rozhodnúť, či bude súčasťou výcvikových kempov a či vôbec bude chcieť hrať. Hokejisti môžu odmietnuť pokračovať v sezóne, ale ak sa previnia voči zdravotnému protokolu, budú musieť rátať so sankciou. V tréningovom kempe sa môže predstaviť 30 korčuliarov a neobmedzený počet brankárov. Každý tím môže mať v reštarte sezóny k dispozícii maximálne 31 hráčov a dovedna 52 zamestnancov. Týmto ľuďom bude povolený vstup do dvoch arén, kde bude sezóna pokračovať,“ píše sa v zdravotnom protokole zámorskej hokejovej profiligy.

Novú kolektívnu dohodu aj manuál na reštart sezóny okrem hráčov musí schváliť aj Rada guvernérov klubov.

Play-off poznačia prísne opatrenia

Prvé dve kolá play-off sa majú odohrať za tvrdých karanténnych opatrení, členovia rodín jednotlivých hráčov budú mať povolený vstup na zápasy až od finále konferencií a aj to pri dodržaní určených noriem a predpisov.

„Obe dejiská play-off budú okrem karantény podliehať aj prísnemu testovaniu na ochorenie Covid-19. Každý deň sa budú vykonávať testy nielen na hráčoch, ale aj zamestnancoch hotelov, kde budú hokejisti prespávať či reštaurácií, kde budú jesť,“ informovalo vedenie NHL.

Neočakáva sa, že pozitívny výsledok testu u jedného hráča úplne zastaví pokračovanie v sezóne. Vedenie súťaže sa v takom prípade postará o to, aby hráča čo najskôr izolovali od ostatných. Protokoly však zahŕňajú aj ustanovenie, že komisár NHL Gary Bettman po konzultácii s výkonným riaditeľom NHLPA Donom Fehrom môže odložiť alebo zrušiť konkrétne zápasy, ak by sa vyskytli u hráčov pozitívne testy.

„Hráči budú veľmi dobre chránení pred vystavením možnému riziku nákazy. Toto bude jedna z priorít ešte predtým, než sa začne hrať,“ uviedol majiteľ Montreal Canadiens Geoff Molson počas konferenčného hovoru.

Celoplošné testovanie hráčov a zamestnancov

Od 8. júna, ktorý bol dňom začiatku celoplošného testovania hráčov a zamestnancov klubov NHL, sa dosiaľ vyskytlo 12 pozitívnych prípadov na koronavírus u hráčov. Ďalších tucet hráčov, resp. členov klubov bolo pozitívnych už pri predchádzajúcich testoch v jednotlivých tímoch.

Bostonský obranca Matt Grzelcyk označil pozitívne výsledky testov za „otvorenie očí“, ale údajne to očakával. Viacero hráčov vyjadrilo obavy z neistoty súvisiacej s návratom hokeja.

„Momentálne čelíme situácii, ktorá tu nikdy predtým nebola. NHL a NHLPA sa snažia čo najlepšie všetko zvládnuť tak, aby sa mohla dokončiť sezóna. Samozrejme, chcem, aby sa hralo, ale stále máme veľa nezodpovedaných otázok a možných scenárov, ktoré je potrebné vyriešiť,“ skonštatoval brankár Montrealu Carey Price.

Od roku 1893 slávny Stanleyho pohár nespoznal svojho majiteľa iba dvakrát. V roku 1919 bola príčinou pandémia španielskej chrípky a v roku 2005 sa vôbec nehralo. Išlo o tzv. výlukovú sezónu.

V súvislosti s dohodou o kolektívnej zmluve je potrebné doplniť, že aktuálna, ktorú si obe strany vyrokovali v januári 2013, platí do 15. septembra 2022. Po novom bude dohoda platná do 15. septembra 2026. Súčasťou dohody je okrem iných prevažne finančných záležitostí aj možnosť hráčov štartovať na ZOH 2022 a 2026.