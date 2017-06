Nič z tvrdení podnikateľa Kočnera nie je pravda, reaguje líder liberálov Sulík

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) – Skôr, ako Marián Kočner vstúpi do politiky, mal by vysvetliť niekoľko káuz, napríklad Glance Hause, kauza Markíza či Technopol.

Povedal to na piatkovej tlačovej besede líder opozičnej strany SaS Richard Sulík na margo rozhodnutia podnikateľa Kočnera, ktorý vo štvrtok vyhlásil, že sa rozhodol vstúpiť do politiky.

Kočner uviedol, že nikdy o tom neuvažoval, ale keď vidí, “aké indivíduá a klamári dnes v našej politike sú a sedia v parlamente a akým spôsobom sa tam dostali”, začína o tom rozmýšľať. “Treba, aby prišiel niekto ako ja, kto si nedáva servítku pred ústa,“ dodal Kočner.

Kočner chcel byť primátorom Bratislavy

Podľa Sulíka už v roku 2006 sa chcel Kočner stať primátorom Bratislavy. “Nech si to skúsi,” dodal Sulík na margo jeho rozhodnutia.

Sulík považuje Kočnerove štvrtkové vyhlásenia na svoju adresu za nehorázne. Povedal to v piatok Sulík s tým, že Kočner sa aj v minulosti nepravdivo vyjadroval o ňom, no teraz sa rozhodol na Kočnera podať trestné oznámenie za jeho dva výroky.

“Už v minulosti sa takto vyjadril. Vtedy som nepodal trestné oznámenie. Tieto veci sa určite neudiali,” skonštatoval Sulík.

Vyhlásenie Kočnera o Radičovej

Sulík podľa Kočnera vyhlásil o bývalej premiérke Ivete Radičovej, že je “ožratá židovská trúba”. Žaloba bude aj za tvrdenie Kočnera, že “raz mal informáciu, že od podnikateľa Jozefa Špirka dostal Sulík päť miliónov eur”.

Vo štvrtok Kočner uviedol, že možno teraz na neho Sulík podá žalobu, no on sa nebojí. “Mám dôkazy, ak to bude súd žiadať, predložím ich,” dodal Kočner. Tiež pripomenul, že v minulosti sa mu páčili názory a návrhy Sulíka, ako chce veci na Slovensku zmeniť.

„Tvrdil od prvého dňa, že od nikoho si nezoberie žiadne peniaze, od žiadnych oligarchov a stranu bude financovať z vlastných zdrojov a svojich spoločníkov. Stretnutí boli desiatky,“ zdôraznil Kočner s tým, že rozprávali spolu o ekonomickej situácií, o podnikateľskom prostredí aj o riešeniach.