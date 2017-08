Nicholsonová tvorí tím pre rodinnú politiku s nezaradenými poslancami Petrík a Mihálom

BRATISLAVA 27. augusta (WebNoviny.sk) – Poslankyňa NR SR za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová je súčasťou tímu nezaradených poslancov Simony Petrík a Jozefa Mihála. Spoločne vytvorili tím pre rodinnú politiku a trojica predkladá do parlamentu návrhy zákonov, ktoré by mali túto sociálnu oblasť zlepšiť.

Vstup do tímu s poslancami však podľa Nicholsonovej neznamená jej odchod z SaS, ktorej lídrom je Richard Sulík. „Ja som do SaS vstupovala kvôli Sulíkovi a zostávam tam so Sulíkom,” povedala v rozhovore pre agentúru SITA s tým, že i napriek tomu, že s ním v niektorých veciach nesúhlasila a mala na témy rozdielny názor, neodchádza.

Rezervy v systéme rodinnej politiky

„Je predsedom strany, v ktorej zatiaľ som. Doba je strašne dynamická, vyvíja sa a ja som dosť stará na to, že viem, že platí “nikdy nehovor nikdy”,” dodala. Do tímu išla preto, lebo dlhodobo vníma rezervy v systéme rodinnej politiky, ktorý na Slovensko máme. „Ľudia chcú, aby sme namiesto čiastkových riešení ponúkali komplexné riešenia pre rodinnú a sociálnu politiku,” uviedla.

Do tímu s nezaradenými poslancami išla aj preto, lebo podľa nej majú k sebe s SaS hodnotovo blízko. „Držím palce novovznikajúcemu projektu Miroslava Beblavého a Jozefa Mihála. Sú tam slušní politici. Nemám prečo im nedržať palce, hlavne keď ich zmýšľanie je podobné tomu nášmu a mohol by to byť jedného dňa náš koaličný partner,” povedala.

Slovensko čelí vážnym problémom

Líder SaS Richard Sulík sa neobáva, že by Nicholsonová od liberálov odišla. „Práve naopak, opozícia musí spolupracovať. Rodinné témy sú obzvlášť dôležité a odborníci sa majú spájať bez ohľadu na politickú príslušnosť,” povedal pre agentúru SITA.

Poslankyňa Petrík pripomenula, že keď ohlásili vznik strany, jasne deklarovali záujem spájať opozíciu, nie štiepiť. „Svoje slovo držíme a s radosťou ohlasujeme vznik tímu pre rodinnú politiku, ktorého súčasťou bude okrem mňa a Jozefa Mihála aj Lucia Ďuriš Nicholsonová. Budeme prinášať návrhy na systematické zlepšenie života mladých rodín,” napísala na sociálnej sieti Petrík.

Podľa nej Slovensko čelí vážnym problémom, ako sú odchod mladých rodín do zahraničia, vysoká nezamestnanosť mladých žien, nedostupné služby starostlivosti o malé deti a tiež nízka pôrodnosť. „Táto vláda má koncepcie takmer na všetko, ale dokument s dlhodobými cieľmi v tak kľúčovej téme, ako je rodinná politika, neexistuje,” dodala poslankyňa.